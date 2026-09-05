Mobilität

Volvo EX30 wird mit Update zur mobilen Steckdose

René Hesse
Von

Der Volvo EX30 erhält per Software-Update eine V2L-Funktion und kann externe Geräte mit bis zu 3 kW versorgen.

Volvo verteilt die neue Funktion kostenlos per Over-the-Air-Update an kompatible neue und bestehende EX30. Über einen separat erhältlichen V2L-Adapter lassen sich beispielsweise E-Bikes, Kühlboxen oder Werkzeuge über die Fahrzeugbatterie betreiben.

Volvo EX30: V2L, Plug & Charge und neue Bedienung

Die wichtigsten Neuerungen des Updates im Überblick:

  • Vehicle-to-Load liefert bis zu 3 kW bei 16 Ampere.
  • Unter 20 Prozent Akkustand beendet das Auto die Stromabgabe.
  • Plug & Charge startet kompatible Ladevorgänge ohne App oder Ladekarte.
  • Kontextleiste und Einstellungsmenü wurden überarbeitet.

Plug & Charge steht laut Volvo in Europa für EX30 ab Modelljahr 2026 bereit. V2L wird unter anderem in Europa, im Nahen Osten, Afrika, Asien-Pazifik und Lateinamerika mit CCS2 eingeführt. Die konkrete Kompatibilität hängt von der Fahrzeugkonfiguration ab.

Die bidirektionale Ladefähigkeit macht den EX30 damit im Alltag flexibler. Ich halte V2L gerade bei einem kompakten Elektroauto für eine sinnvolle Ergänzung, weil die große Fahrzeugbatterie dadurch auch abseits des Fahrens einen praktischen Nutzen bekommt.

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