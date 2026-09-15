Volvo plant „elektrische“ Ankündigung diese Woche

Volvo hat gerade den neuen EX40 vorgestellt, da geht es auch direkt weiter mit den „elektrischen“ Neuheiten. Diese Woche möchte die Geely-Marke zwei Neuheiten zeigen, die das „elektrische Fahren“ leichter machen sollen. Es ist also noch klar, ob wir vollelektrische Modelle sehen werden, es könnten auch neue Hybride sein.

Ein Eintrag von Automobilwoche, der mittlerweile wieder entfernt wurde, wirft auf jeden Fall ein Facelift für den XC60 in dem Raum, der als Hybrid-Version mit sehr viel Reichweite kommen soll. Man bezeichnet ihn wohl als „Long Range PHEV“, um das zu verdeutlichen. Der Volvo EX60 ist bekannt und startet bald bei Kunden.

Und das zweite Modell? Das wissen wir noch nicht, vielleicht zeigt man erstmals eine Preview für den Volvo EX50, der 2027 auf den Markt kommen soll und ein ganz neues Modell im Lineup ist. Volvo hat jedenfalls schon einen kleinen Teaser veröffentlicht, die Ankündigung dürfte also zeitnah erfolgen, womöglich heute.

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