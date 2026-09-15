Mobilität

Volvo plant „elektrische“ Ankündigung diese Woche

Oliver Schwuchow
Von

Volvo hat gerade den neuen EX40 vorgestellt, da geht es auch direkt weiter mit den „elektrischen“ Neuheiten. Diese Woche möchte die Geely-Marke zwei Neuheiten zeigen, die das „elektrische Fahren“ leichter machen sollen. Es ist also noch klar, ob wir vollelektrische Modelle sehen werden, es könnten auch neue Hybride sein.

Ein Eintrag von Automobilwoche, der mittlerweile wieder entfernt wurde, wirft auf jeden Fall ein Facelift für den XC60 in dem Raum, der als Hybrid-Version mit sehr viel Reichweite kommen soll. Man bezeichnet ihn wohl als „Long Range PHEV“, um das zu verdeutlichen. Der Volvo EX60 ist bekannt und startet bald bei Kunden.

Und das zweite Modell? Das wissen wir noch nicht, vielleicht zeigt man erstmals eine Preview für den Volvo EX50, der 2027 auf den Markt kommen soll und ein ganz neues Modell im Lineup ist. Volvo hat jedenfalls schon einen kleinen Teaser veröffentlicht, die Ankündigung dürfte also zeitnah erfolgen, womöglich heute.

Mobilität · 14. September 2026

China treibt die Elektromobilität weiter voran

Ab 2030 sollen bereits 70 Prozent der verkauften Autos in China elektrifiziert sein, spricht Elektroautos oder Hybride (bzw. Range Extender),… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Der neue Laptop von Google hat ein Datum
15.09.26 · Computer
Steam Frame: Valve bringt neues VR-Headset für über 1.000 Euro
15.09.26 · AR / VR
Audi kämpft um die Zukunft eines Standorts
14.09.26 · Mobilität
Apple Watch Series 13 bekommt 2027 ein großes „Redesign“
15.09.26 · Wearables
Volkswagen wirbt mit drei Rekorden bei neuem Elektroauto
14.09.26 · Mobilität
Apple iOS 27 ist da: Das große Update wird ab sofort verteilt
14.09.26 · Firmware und Updates
China treibt die Elektromobilität weiter voran
14.09.26 · Mobilität
Tesla überrascht mit Ankündigung für neues Elektroauto im Oktober
13.09.26 · Mobilität
Apple iPhone: Fällt die Zahl schon bald weg?
14.09.26 · Smartphones
Bahnsparer startet offiziell im App Store und bei Google Play
12.09.26 · Dienste
Du bist hier: Volvo
mobiFlip / Mobilität / Volvo plant „elektrische“ Ankündigung diese Woche