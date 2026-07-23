Vonmählen Evergreen Mag 3000: Die extraschlanke magnetische Powerbank ausprobiert

Die Vonmählen Evergreen Mag 3000 verfolgt ein anderes Konzept als die meisten Powerbanks auf dem Markt: Statt möglichst viel Kapazität zu bieten, setzt sie kompromisslos auf ein ultrakompaktes Format. Genau dieser Ansatz macht sie für mich zu einem praktischen Begleiter für den Alltag, wenn es nur um den schnellen Ladeboost zwischendurch geht.

Vonmählen Evergreen Mag 3000 im Test: Das Konzept hinter der ultraflachen Powerbank

Wer sich die technischen Daten der Vonmählen Evergreen Mag 3000 zum ersten Mal ansieht, könnte sich über die Kapazität von lediglich 3.000 mAh wundern. Schließlich beginnen viele magnetische Powerbanks inzwischen erst bei 5.000 mAh, während Modelle mit 10.000 mAh oder sogar noch mehr ebenfalls längst erhältlich sind.

Nach einigen Tagen Nutzung wurde für mich jedoch schnell klar, dass genau diese vergleichsweise geringe Akkukapazität der entscheidende Vorteil dieses Produkts ist. Durch den kleineren Akku gelingt es Vonmählen, das Gehäuse auf lediglich 5,8 mm Dicke und ein Gewicht von gerade einmal 83,4 Gramm zu reduzieren. Damit verschwindet die Powerbank praktisch unbemerkt in der Hosentasche, der Jackentasche oder sogar in einer Hemdtasche oder in einer Geldbörse.

Genau dort sehe ich ihren Einsatzzweck. Sie soll keine große Powerbank ersetzen, sondern immer dabei sein, wenn der Smartphone-Akku überraschend zur Neige geht und eine Steckdose gerade nicht verfügbar ist. Während größere Modelle häufig bewusst eingepackt werden müssen, trägt man die Evergreen Mag 3000 praktisch automatisch mit sich herum, weil sie kaum Platz benötigt und auch beim täglichen Transport überhaupt nicht stört.

Ausstattung und Ladefunktionen

Die Evergreen Mag 3000 richtet sich an Nutzer von MagSafe-kompatiblen Smartphones beziehungsweise Geräten mit integriertem Magnetring. Dank der integrierten Magneten haftet sie zuverlässig auf der Rückseite des Smartphones und ermöglicht kabelloses Laden mit bis zu 7,5 Watt.

Alternativ lässt sich ein Smartphone daran auch per USB-C-Kabel mit bis zu 10 Watt laden. Eine kleine Status-LED informiert jederzeit über den aktuellen Akkustand der Powerbank, sodass sich der Ladezustand schnell kontrollieren lässt. Positiv fällt außerdem auf, dass Vonmählen bei den Materialien nicht nur Wert auf eine hochwertige Verarbeitung legt, sondern auch auf Nachhaltigkeit achtet.

Zum Einsatz kommen eine recycelte LCO-Batterie sowie recyceltes Kobalt und Aluminium im Gehäuse. Ergänzt wird das Gesamtpaket durch eine Garantie von drei Jahren, was in dieser Produktklasse durchaus erwähnenswert ist.

Laut Hersteller reicht eine vollständige Akkuladung der 3.000-mAh-Version – abhängig vom jeweiligen Smartphone – beispielsweise für bis zu etwa 60 Prozent eines iPhone 17, rund 50 Prozent eines iPhone 17 Pro oder ungefähr 40 Prozent eines iPhone 17 Pro Max. Aufgrund der üblichen Energieverluste bei Akkuzellen und der Spannungsumwandlung sind diese Werte auch realistisch einzuordnen.

Meine Erfahrungen im Alltag

Im täglichen Einsatz hat sich die kleine Powerbank genau so verhalten, wie ich es mir erhofft hatte. Ich besitze bereits magnetische Powerbanks mit 5.000 mAh und bin mit ihnen ebenfalls zufrieden. Im direkten Vergleich fällt jedoch sofort auf, dass diese Modelle spürbar dicker und schwerer sind. Genau diesen Unterschied merkt man jeden Tag.

Die Evergreen Mag 3000 verschwindet dagegen nahezu unsichtbar in jeder Tasche und trägt überhaupt nicht auf. Gerade unterwegs, bei kurzen Ausflügen, auf Veranstaltungen oder während eines Arbeitstags möchte ich häufig gar keine große Powerbank mitschleppen. Mir reicht es völlig, wenn ich im Notfall noch einmal ausreichend Energie für die letzten Stunden bekomme oder den Akku schnell ein gutes Stück auffüllen kann. Genau dafür wurde dieses Produkt entwickelt und genau das erfüllt es auch.

Die magnetische Befestigung funktioniert zuverlässig (auch an meinem Torras-Case) und das Smartphone lässt sich während des Ladens weiterhin angenehm benutzen. Wer allerdings erwartet, sein Smartphone mehrfach vollständig aufladen zu können oder lange Reisen ohne Steckdose zu überstehen, sollte direkt zu einer größeren Variante greifen. Für diesen Einsatzzweck ist die Evergreen Mag 3000 schlicht nicht gedacht.

Weitere Varianten der Evergreen-Mag-Serie

Erhältliche Modelle:

Neben der getesteten 3.000-mAh-Version bietet Vonmählen die Evergreen-Mag-Serie auch mit 5.000 sowie 10.000 mAh an. Zusätzlich gibt es eine Variante mit integriertem Kickstand und ein Pro-Modell mit 10.000 mAh. Sämtliche Modelle sind außerdem auch in Schwarz erhältlich. Preislich geht es bei knapp 50 € Los (mit Rabatten bereits bei 40 €)

Interessant klingt auch die 5.000-mAh-Version, die mit lediglich 8,6 mm ebenfalls sehr flach ausfällt, dabei aber bereits genug Energie für ungefähr eine vollständige Smartphone-Ladung liefern soll. Sie unterstützt kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt nach Qi2-Standard sowie USB-C Power Delivery mit bis zu 20 Watt. Dadurch richtet sie sich an Nutzer, die etwas mehr Reserven wünschen, ohne gleich zu den deutlich größeren 10.000-mAh-Modellen greifen zu müssen.

Ich finde es gut, dass Vonmählen innerhalb einer Produktfamilie verschiedene Größen anbietet, sodass jeder Nutzer den passenden Kompromiss aus Kapazität, Gewicht und Baugröße wählen kann.

Mein Fazit zur Vonmählen Evergreen Mag 3000

Die Vonmählen Evergreen Mag 3000 erfüllt für mich exakt das, was ich von ihr erwartet habe. Sie möchte keine leistungsstarke Powerbank für lange Reisen oder mehrere vollständige Smartphone-Ladungen sein. Stattdessen konzentriert sie sich kompromisslos auf maximale Kompaktheit. Genau darin liegt ihre größte Stärke.

Mit nur 5,8 mm Bauhöhe und einem Gewicht von gut 83 Gramm fällt sie im Alltag praktisch nicht auf und lässt sich problemlos dauerhaft mitnehmen. Dadurch ist sie genau dann verfügbar, wenn man sie wirklich braucht. Wer möglichst viel Kapazität sucht, sollte zu einer größeren Version greifen.

Wer dagegen eine extrem schlanke, leichte und hochwertige MagSafe-Powerbank für den absoluten Notfall oder den schnellen Ladeboost zwischendurch sucht, findet in der Evergreen Mag 3000 einen überzeugenden Begleiter, den man aufgrund seiner Größe tatsächlich jeden Tag dabeihaben kann.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.