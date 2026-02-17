Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7

Smart Home

Das Unternehmen Vorwerk gewährt bis zum 22. Februar 2026 Gutschriften für alte Thermomix-Modelle und Fremdgeräte.

Im Rahmen der Alt-gegen-Neu-Aktion erhalten Käufer eines Thermomix TM7 je nach eingesendetem Gerät eine Gutschrift. Laut Unternehmensangaben werden 450 Euro für einen TM6, 350 Euro für einen TM5, 200 Euro für einen TM21 oder TM31 sowie 150 Euro für einen Thermomix Friend oder ein Fremdgerät angerechnet.

Thermomix Alt-gegen-Neu-Aktion 2026: Ablauf und Bedingungen

Thermomix Tm7 Product Standalone Kitchen

Die Bestellung des TM7 muss zwischen dem 16. und 22. Februar 2026 erfolgen. Mit der Lieferung erhalten Kunden ein Retourenetikett sowie einen zusätzlichen Leerkarton für die Rücksendung.

Das Altgerät muss bis spätestens 22. März 2026 bei Vorwerk eingehen. Pro Bestellung ist nur ein Gerät anrechenbar, eine Kombination mit anderen Aktionen ist ausgeschlossen.

Fremdgeräte müssen laut Vorwerk funktionsfähig, kabelgebunden und maximal 31,5 Kilogramm schwer sein. Die Gutschrift erfolgt nach Prüfung über das gewählte Zahlungsmittel. Ich halte die Aktion für durchaus interessant, sofern ein Upgrade ohnehin geplant ist.

Zur TM7-Aktion →

Info

Der Thermomix ist ein multifunktionales Küchengerät von Vorwerk, das verschiedene Koch- und Zubereitungsfunktionen wie Mixen, Zerkleinern, Kochen, Dampfgaren und Wiegen in einem Gerät vereint. Es wird meist im Direktvertrieb verkauft und ist mit einer Rezeptplattform vernetzt.

