Xiaomi bringt den Mijia Waschtrockner Pro 9 kg auf den deutschen Markt
Xiaomi bringt den Mijia Waschtrockner Pro 9 kg nach Deutschland. Zum Start gibt es einen Rabatt.
Der Mijia Waschtrockner Pro 9 kg von Xiaomi bietet eine kombinierte Wasch- und Trocknerlösung mit intelligenten Programmen und hohem Fassungsvermögen. Laut Unternehmensangaben verbraucht das Gerät weniger Wasser und Energie als die EU-Energieeffizienzklasse A fordert und ist noch bis 16. Februar mit 80 Euro Rabatt erhältlich.
Die Maschine verfügt über eine doppelte Dosierautomatik, die automatisch die benötigte Menge Waschmittel und Weichspüler einsetzt, sowie über ein kompaktes Design bei großem Ladevolumen.
Mit der Smart Infusion-Technologie werden Textilien im Smart Wash Programm innerhalb von 36 Minuten gereinigt, während Quick Wash leichte Verschmutzungen in nur 12 Minuten entfernt. Die dampfbetriebene Hygienefunktion beseitigt laut Hersteller bis zu 99,99 Prozent der Bakterien.
Intuitive Bedienung und smarte Vernetzung
Komfortable Steuerung über Display und App
Das Touchscreen-Display ermöglicht eine einfache Programmauswahl. Über das integrierte WLAN lassen sich Einstellungen und Waschprogramme über die Xiaomi Home App steuern. Sprachsteuerung über Google Assistant und Alexa wird unterstützt, während der Direktantriebsmotor für leisen Betrieb und gründliche Waschergebnisse sorgen soll. Das Datenblatt könnt ihr hier abrufen (PDF).
Highlights auf einen Blick
- All-in-One Wasch- und Trocknerfunktion in 180 Minuten
- Aromatherapie- und Auffrischungsmodus für Textilien
- Smart Infusion-Technologie für bis zu 39 Prozent Zeitersparnis
- Doppelte Dosierautomatik für Waschmittel und Weichspüler
- WLAN- und Sprachsteuerung möglich
Zum Mijia Waschtrockner Pro 9 kg →
Über Corporate Benefits gibt es nochmals 12% Rabatt ;)
Was ist Corporate Benefits bzw wie kann man das nutzen?