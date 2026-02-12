Smart Home

Xiaomi bringt den Mijia Waschtrockner Pro 9 kg auf den deutschen Markt

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

Xiaomi bringt den Mijia Waschtrockner Pro 9 kg nach Deutschland. Zum Start gibt es einen Rabatt.

Der Mijia Waschtrockner Pro 9 kg von Xiaomi bietet eine kombinierte Wasch- und Trocknerlösung mit intelligenten Programmen und hohem Fassungsvermögen. Laut Unternehmensangaben verbraucht das Gerät weniger Wasser und Energie als die EU-Energieeffizienzklasse A fordert und ist noch bis 16. Februar mit 80 Euro Rabatt erhältlich.

Die Maschine verfügt über eine doppelte Dosierautomatik, die automatisch die benötigte Menge Waschmittel und Weichspüler einsetzt, sowie über ein kompaktes Design bei großem Ladevolumen.

Mit der Smart Infusion-Technologie werden Textilien im Smart Wash Programm innerhalb von 36 Minuten gereinigt, während Quick Wash leichte Verschmutzungen in nur 12 Minuten entfernt. Die dampfbetriebene Hygienefunktion beseitigt laut Hersteller bis zu 99,99 Prozent der Bakterien.

Intuitive Bedienung und smarte Vernetzung

Komfortable Steuerung über Display und App

Das Touchscreen-Display ermöglicht eine einfache Programmauswahl. Über das integrierte WLAN lassen sich Einstellungen und Waschprogramme über die Xiaomi Home App steuern. Sprachsteuerung über Google Assistant und Alexa wird unterstützt, während der Direktantriebsmotor für leisen Betrieb und gründliche Waschergebnisse sorgen soll. Das Datenblatt könnt ihr hier abrufen (PDF).

Highlights auf einen Blick

  • All-in-One Wasch- und Trocknerfunktion in 180 Minuten
  • Aromatherapie- und Auffrischungsmodus für Textilien
  • Smart Infusion-Technologie für bis zu 39 Prozent Zeitersparnis
  • Doppelte Dosierautomatik für Waschmittel und Weichspüler
  • WLAN- und Sprachsteuerung möglich

Zum Mijia Waschtrockner Pro 9 kg →

Blink stellt neue Außenkamera mit 2K-Auflösung vor

Die Marke Blink erweitert ihr Sicherheitsportfolio mit einer kabellosen Außenkamera, die auf höhere Auflösung und lange Batterielaufzeit setzt. Die Blink…

4. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. left 🪴
    sagt am

    Über Corporate Benefits gibt es nochmals 12% Rabatt ;)

    Antworten
    1. Robert 💎
      sagt am zu left ⇡

      Was ist Corporate Benefits bzw wie kann man das nutzen?

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Xiaomi bringt den Mijia Waschtrockner Pro 9 kg auf den deutschen Markt
Weitere Neuigkeiten
Zattoo
Italienische TV-Hits kommen zu Zattoo
in News
Versandapotheke im dm-Shop: Wettbewerbszentrale zieht vor Gericht
in Handel
Gaming, Streaming, KI: Škoda rüstet Elektroflotte massiv auf
in Mobilität
Die Krise bei Mercedes dürfte weiter anhalten
in Mobilität
Bmw Alpina Header
BMW zeigt Logo für „neue“ Luxus-Submarke
in Mobilität
Freenet „Black Week Deal“ ist zurück: Unlimited-Tarif für nur 14,99€ mtl. sichern
in Tarife
Temu kooperiert mit DEKRA für mehr Produktsicherheit
in Handel
Geld Sparen
Digitaler Euro: Handel verlangt Bruch mit Kartensystemen
in Fintech
Vodafone
Vodafone startet Wechselwochen mit Unlimited und Rabatten
in Vodafone
Cupra plant wohl komplett neuen Tavascan
in Mobilität