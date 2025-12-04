Smart Home

Vorwerk kündigt „Meilenstein“ für den Thermomix an

Autor-Bild
Von
|

In Wuppertal hat man bei Vorwerk diese Woche einen neuen „Meilenstein“ für den Thermomix und dessen Ökosystem angekündigt und dabei handelt es sich, wie könnte es im Jahr 2025 auch anders sein, um KI. Diese wird in Cookidoo integriert.

Thermomix TM7 bekommt Cookidoo Assistant

Das ist die „Guided-Cooking-Plattform“ für den Thermomix und der neue Cookidoo Assistant soll „den Kochalltag spürbar erleichtern“. Allerdings startet die KI vorerst in einer Early-Access-Phase, ein Datum für normale Nutzer gibt es noch nicht.

Mit dem Cookidoo Assistant gibt sowas wie „einen persönlicher Küchenhelfer“, der bei der Suche nach Rezepten und beim Vergleich von diesen hilft. Außerdem kann er Rezepte vorschlagen, wenn man ihm ein paar Zutaten nennt, die daheim sind.

Es ist unklar, für welches KI-Modell sich Vorwerk entschieden hat. Ich glaube aber nicht, dass man ein eigenes in Wuppertal entwickelt hat. Vermutlich hat man die KI bei OpenAI oder einem anderen Anbieter eingekauft und für den TM7 angepasst.

Jetzt geht es zunächst um „Feedback der Repräsentantinnen und Repräsentanten“, so Vorwerk, so will man sicherstellen, dass der Assistent beim Launch funktioniert. Deutschland ist übrigens der erste Markt, weitere Länder sollen 2026 noch folgen.

Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Volkswagen: „Das Vertrauen hat massiv gelitten“

Volkswagen und die anderen VW-Marken haben „gefragte Produkte und Top-Technologien“, so Oliver Blume laut Welt im Rahmen einer Betriebsversammlung in…

4. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

