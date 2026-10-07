ifo Institut: Tankrabatt kommt nur teilweise bei Autofahrern an

Der Tankrabatt der Bundesregierung kommt laut ifo Institut bislang nicht vollständig an den Zapfsäulen an.

Seit dem 1. Oktober gelten niedrigere Steuern auf Kraftstoffe. Berechnungen des ifo Tankrabatt-Trackers zeigen für die ersten fünf Tage jedoch Unterschiede bei der Weitergabe. Am ersten Tag sei die Entlastung noch vollständig angekommen. Am Wochenende habe sich das geändert.

Tankrabatt: Diesel und Benzin im Vergleich

Im Durchschnitt wurden folgende Beträge je Liter weitergegeben:

Diesel: 15 Cent von 17 Cent Steuersenkung

Super E5: gut 16 Cent

Super E10: 15 Cent

Das ifo Institut kritisiert den Tankrabatt zudem grundsätzlich. Wegen des knappen Angebots schaffe die Maßnahme keinen Anreiz, weniger Kraftstoff zu verbrauchen. Haushalte mit geringem Einkommen, kleinen Autos und geringer Fahrleistung profitierten zudem vergleichsweise wenig.

Ab dem 14. Oktober will das Institut seinen Tankrabatt-Tracker jeden Mittwoch ab 14 Uhr mit Daten zu den Spritpreisen des jeweiligen Vortags aktualisieren.

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