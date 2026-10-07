Provider

Mobilfunkausbau droht an einem simplen Problem zu scheitern

René Hesse
Von
Bild: Telefónica Deutschland

Der VATM fordert verbindliche Fristen und eine Priorisierung beim Stromanschluss neuer Mobilfunkstandorte.

Vor der Expertenanhörung zum Netzanschlusspaket am 7. Oktober fordert der Verband Nachbesserungen durch den Bundestag. Netzbetreiber sollen Unternehmen nicht nur mögliche Anschlusspunkte nennen, sondern auch verbindliche Angaben zu Zeitpunkt und Kosten des Stromanschlusses liefern.

Der Regierungsentwurf sieht bislang vor, dass Stromnetzbetreiber innerhalb eines Monats geeignete Anschlusspunkte nennen. Dem VATM reicht diese Auskunftsregelung nicht. Der Verband verweist dabei auf Forderungen der Bundesländer im Bundesrat.

99,5 Prozent Mobilfunkversorgung bis Ende 2029

Für den weiteren Mobilfunkausbau sind vor allem diese Punkte relevant:

  • Die Bundesnetzagentur verlangt bis Ende 2029 eine Flächenversorgung von 99,5 Prozent.
  • Neue Mobilfunkstandorte benötigen einen rechtzeitig verfügbaren Stromanschluss.
  • Der VATM fordert eine gesetzliche Priorisierung solcher Anschlüsse.
  • Als Vorbild nennt der Verband Regelungen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz.

Nach Einschätzung des VATM werden gerade die letzten Versorgungslücken besonders aufwendig zu schließen sein. Neue Standorte entstehen dabei häufig in Gebieten, in denen auch die Infrastruktur schwieriger auszubauen ist. Ein bereits errichteter Funkmast bringt ohne Stromversorgung schlicht keine zusätzliche Netzabdeckung.

Ich halte verbindliche Zeit- und Kostenangaben für sinnvoll. Wenn Deutschland die letzten Lücken im Mobilfunknetz schließen will, sollte ein fehlender Stromanschluss nicht zum vermeidbaren Flaschenhals werden.

Tarife · 2. Oktober 2026

100 GB für 11,99 Euro: Lebara senkt erneut den Preis

Lebara senkt den Preis seines 100-GB-Tarifs auf 11,99 Euro pro Monat und bietet weiterhin zwei Laufzeitvarianten an. Der Mobilfunkanbieter reduziert… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Deutschland-App startet Testphase in sechs Städten
07.10.26 · Dienste
Volkswagen: So viel kostet der erste Elektro-GTI
07.10.26 · Mobilität
10 Euro und unbegrenzte Daten: Xing-Gründer greift Telekom und Vodafone an
06.10.26 · Marktgeschehen
Urteil gegen EWE Go könnte Ladepreise deutlich verändern
07.10.26 · Mobilität
Sieben Millionen Wohnungen: Telekom erhält riesigen Glasfaser-Auftrag
06.10.26 · Telekom
Jaguar kündigt eine „neue Ära“ für die Marke an
07.10.26 · Mobilität
Mercedes unter Druck: Doch bei Elektroautos dreht sich das Bild
07.10.26 · Mobilität
Telekom setzt auf KI: Milliarden-Einsparungen geplant
05.10.26 · Telekom
Renault deutet elektrischen Espace für Familien an
07.10.26 · Mobilität
1&1 schlägt die Konkurrenz beim Service-App-Test
03.10.26 · 1und1
Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Mobilfunkausbau droht an einem simplen Problem zu scheitern