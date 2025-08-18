VW ID: Das überraschende Comeback der Namen

Eigentlich sollte die ID-Reihe der große Neuanfang bei Volkswagen werden, aber nach dem Abgang von Herbert Diess merkte man schnell, dass man im Konzern nicht so sehr mit den Zahlen zufrieden war. Daher folgt jetzt das große Comeback.

Volkswagen selbst spricht mittlerweile offen über einen elektrischen Golf, auch wenn dieser erste in ein paar Jahren ansteht. Doch so lange müssen wir wohl nicht auf klassische Namen warten, denn es könnte tatsächlich schon 2026 losgehen.

Der VW ID.2 wird wohl nicht VW ID.2 am Ende heißen, das haben wir schon vor ein paar Wochen gehört, laut Insidern von Autocar wäre es denkbar, dass die geplanten Modelle VW ID.1, VW ID.2 und VW ID.2X als VW ID Up, VW ID Polo und VW ID Cross kommen. Ein ID bleibt also, aber es gibt auch die bekannten VW-Namen.

Doch das ist noch nicht alles, der ganz neue VW ID.4 für Ende 2026 ist intern wohl als elektrischer VW Tiguan bekannt und es war schon einmal zu hören, dass ein elektrische Tiguan gegen 2026 kommen soll. Unklar ist, ob der VW ID.4 wirklich einen neuen Namen bekommt, aber es wird klar, wohin sich das bei VW entwickelt.