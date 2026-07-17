VW ID Polo: Heftige Kritik am günstigen Elektroauto von Volkswagen

Da ist er also, der neue Einstieg in die Elektromobilität bei Volkswagen, der günstige VW ID Polo ist da. 2027 folgt der VW ID Up für unter 20.000 Euro, aber das dauert noch eine ganze Weile. Aktuell wirbt man bei Volkswagen mit „unter 25.000 Euro“.

Doch die Kritik am VW ID Polo Trend, wie die günstige Version heißt, ist da. Und das liegt weniger am Akku mit 37 kWh und 334 km Reichweite, noch an der langsamen Ladeleistung mit 90 kW und nicht an der dürftigen Leistung mit 85 kW (116 PS).

Viele Extras kosten einen Aufpreis

Wirft man den Konfigurator bei Volkswagen an, dann fehlen da doch sehr wichtige Dinge. Ihr wollt kein Gelb? Kostet extra. Ihr wollt keine Stahlfelgen? Kostet extra. Ihr wollt ein Assistenzpaket? Kostet extra. Ihr wollt Apple CarPlay oder Android Auto? Kostet extra. Sprachsteuerung und Navigation? Richtig, bitte 985 Euro zahlen.

Sitzheizung? Klar, kostet, im „Winterpaket“ steckt alles Wichtige drin. Gut, das mit der Wärmepumpe lasse ich mal weg, die kostet natürlich auch 1.000 Euro mehr, ist aber bei vielen Marken so. Packt man sie nicht mit in die Ausstattung, dann landet man auch gerade noch so bei unter 30.000 Euro, das ist aber der „faire“ Preis.

Wir sprechen hier also eher über ein Elektroauto für unter 30.000 Euro, was man mit extremen Sparmaßnehmen auf unter 25.000 Euro gedrückt hat. Volkswagen hofft aber sicher, dass da viele Häkchen im Konfigurator gesetzt werden. Mit ein paar Dingen habe ich gerechnet, aber sowas wie CarPlay gehört zum Standard.

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