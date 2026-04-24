VW ID Up: Günstiges Elektroauto mit Motor aus China

Volkswagen hat bestätigt, dass man beim kommenden „Every1“, der vermutlich als VW ID Up auf den Markt kommen dürfte, einen Elektromotor aus China nutzen will. Aber, so Ralf Brandstätter im Handelsblatt, er kommt aus einem Werk von VW.

Es geht bei VW darum, die „Kosten und Kapazitäten optimal auszubalancieren“ und „entscheidend sei der komparative Kostenvorteil“. Wenn ein Standort effizienter ist, dann nutzt man das. So sei man bei VW im globalen Markt wettbewerbsfähig.