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VW ID Up: Günstiges Elektroauto mit Motor aus China

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Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse

Volkswagen hat bestätigt, dass man beim kommenden „Every1“, der vermutlich als VW ID Up auf den Markt kommen dürfte, einen Elektromotor aus China nutzen will. Aber, so Ralf Brandstätter im Handelsblatt, er kommt aus einem Werk von VW.

Es geht bei VW darum, die „Kosten und Kapazitäten optimal auszubalancieren“ und „entscheidend sei der komparative Kostenvorteil“. Wenn ein Standort effizienter ist, dann nutzt man das. So sei man bei VW im globalen Markt wettbewerbsfähig.

Vw Id1 Konzept Fahrt Front

VW ID Up Front (Konzept)

Vw Id1 Konzept Fahrt Heck

VW ID Up Front (Heck)

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24. April 2026 | Jetzt lesen →

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