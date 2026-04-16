Mobilität

VW ID.3 Neo ist laut Volkswagen nicht „gut genug“ für einen VW ID Golf

Autor-Bild
Von
Google News
|

VW ID Polo, VW ID Cross, VW ID Tiguan, die Zahlen verschwinden und Volkswagen führt die Namen bei den Elektroautos ein. Mit einer Ausnahme, denn der VW ID.3 wird zum VW ID.3 Neo. Für einen VW ID Golf reicht das nämlich noch nicht.

VW Golf hat „eine besondere Stellung“

Im Gespräch mit Edison hat Martin Sander von VW verraten, dass der Golf bei VW „eine besondere Stellung“ einnimmt und es wurde „intern sehr intensiv diskutiert“, ob der VW ID.3 Neo schon der VW ID Golf wird, aber es reicht doch nicht aus.

VW ID.3 Neo

Im Konzern sind die „Ansprüche an den nächsten, den vollelektrischen Golf, ganz besonders hoch“ und der ID.3 Neo ist nicht gut genug. VW ist also nicht ganz vom neuen ID.3 überzeugt, denn „den ikonischen Namen Golf tragen bei uns nur Fahrzeuge, die diesen Anspruch in jedem Detail und in jeder Disziplin vollständig einlösen“.

Ein VW ID Golf ist übrigens in Entwicklung und wurde bereits angeteasert, dauert aber noch einige Jahre. Er wird eine ganz neue Elektro-Plattform (SSP) nutzen.

VW ID Golf

Ich kann es ein bisschen verstehen, auch wenn man den VW ID.3 Neo damit, ohne es direkt zu sagen, abwertet. Es gibt nämlich keine klare Antwort, warum der neue ID.3 nicht gut genug für einen Golf ist. Aber es hätte eine gute Lösung gegeben.

Der Zusatz „Neo“ ist kein Zufall, es war der Name für das erste Konzept des VW ID.3, der vor sieben Jahren als VW I.D. Neo gezeigt wurde. Ich hätte einfach die 3 gestrichen und das neue Modell VW ID Neo genannt. So verwirrt es die Kunden.

Achja, um die Verwirrung perfekt zu machen, wird aus dem VW ID.3 GTX bald der VW ID.3 GTI, nicht der VW ID.3 Neo GTI. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie VW mit dieser Kombination aus ID.3 und Neo einen Gefallen beim Branding getan hat.

Honda Eny1 Front

Honda ist vorerst mit Elektroautos in Deutschland gescheitert

Der Honda e ist zwar ein optisch durchaus ansprechendes Elektroauto, aber viel zu teuer für diese Klasse und daher unbeliebt.…

16. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / VW ID.3 Neo ist laut Volkswagen nicht „gut genug“ für einen VW ID Golf
Weitere Neuigkeiten
Halber Preis für YouTube Premium: So funktioniert der Google-One-Deal
in Schnäppchen
Honda Eny1 Front
Honda ist vorerst mit Elektroautos in Deutschland gescheitert
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Das wird teuer: Amazon nennt erstmals Euro-Preis für neue Alexa+
in Dienste
EU will durchgreifen: WhatsApp muss KI-Konkurrenz zulassen
in Dienste
Sony Bravia 9 2024 Tv
Sony verspricht „schockierende“ TV-Ankündigung im Mai
in Unterhaltung
Google bringt seine KI direkt auf deinen Mac-Desktop
in Software
Hermes Germany investiert in neue Scanner und Drucker
in Dienste
Kia kündigt neue Generation an Elektroautos an
in Mobilität
Ford Logo Header
Ford wirft seinen Chef für Elektroautos raus
in Mobilität
Das neue Fitbit Band: Google greift Whoop an
in Wearables