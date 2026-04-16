VW ID.3 Neo ist laut Volkswagen nicht „gut genug“ für einen VW ID Golf

VW ID Polo, VW ID Cross, VW ID Tiguan, die Zahlen verschwinden und Volkswagen führt die Namen bei den Elektroautos ein. Mit einer Ausnahme, denn der VW ID.3 wird zum VW ID.3 Neo. Für einen VW ID Golf reicht das nämlich noch nicht.

VW Golf hat „eine besondere Stellung“

Im Gespräch mit Edison hat Martin Sander von VW verraten, dass der Golf bei VW „eine besondere Stellung“ einnimmt und es wurde „intern sehr intensiv diskutiert“, ob der VW ID.3 Neo schon der VW ID Golf wird, aber es reicht doch nicht aus.

Im Konzern sind die „Ansprüche an den nächsten, den vollelektrischen Golf, ganz besonders hoch“ und der ID.3 Neo ist nicht gut genug. VW ist also nicht ganz vom neuen ID.3 überzeugt, denn „den ikonischen Namen Golf tragen bei uns nur Fahrzeuge, die diesen Anspruch in jedem Detail und in jeder Disziplin vollständig einlösen“.

Ein VW ID Golf ist übrigens in Entwicklung und wurde bereits angeteasert, dauert aber noch einige Jahre. Er wird eine ganz neue Elektro-Plattform (SSP) nutzen.

Ich kann es ein bisschen verstehen, auch wenn man den VW ID.3 Neo damit, ohne es direkt zu sagen, abwertet. Es gibt nämlich keine klare Antwort, warum der neue ID.3 nicht gut genug für einen Golf ist. Aber es hätte eine gute Lösung gegeben.

Der Zusatz „Neo“ ist kein Zufall, es war der Name für das erste Konzept des VW ID.3, der vor sieben Jahren als VW I.D. Neo gezeigt wurde. Ich hätte einfach die 3 gestrichen und das neue Modell VW ID Neo genannt. So verwirrt es die Kunden.

Achja, um die Verwirrung perfekt zu machen, wird aus dem VW ID.3 GTX bald der VW ID.3 GTI, nicht der VW ID.3 Neo GTI. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie VW mit dieser Kombination aus ID.3 und Neo einen Gefallen beim Branding getan hat.