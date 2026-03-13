Volkswagen: VW ID Tiguan und noch ein Elektro-GTI kommen 2026

Der VW ID.3 Neo ist offiziell und damit das erste Modell der aktualisierten ID-Reihe abgehakt. Beim VW ID.7 müssen wir bis 2027 warten, der ist noch zu aktuell, der VW ID Buzz wird gerade ignoriert und der VW ID.5 eingestellt. Bleibt der VW ID.4.

Da kommt später in diesem Jahr auch noch eine neue Version und auf X hat uns heute Stepan Rehak, Chef von Volkswagen Brand Design, verraten, dass es der VW ID Tiguan wird. Damit ist endlich offiziell bestätigt, was sich schon angedeutet hat.

VW ID.3 Neo GTI kommt im September

Eine Grafik von Volkswagen zeigt, dass wir den „neuen ID.4“ im Oktober sehen, kurz davor gibt es aber noch eine Premiere, denn aus dem VW ID.3 GTX wird der VW ID.3 Neo GTI. Dieser Schritt hat sich tatsächlich schon früher angedeutet.

Nach dem VW ID Polo GTI im April ist also der zweite Elektro-GTI.

Bisher ist noch unklar, wie es Volkswagen beim VW ID.4 bzw. VW ID Tiguan angeht und was man beim VW ID.7 geplant hat, mit einem GTX rechne ich aber nicht mehr, dieses Branding ist tot. Mal schauen, ob vielleicht auf der erste Elektro-R kommt.