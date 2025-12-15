Volkswagen: Ganz neuer VW ID.4 für 2026 und Ende des VW ID.5

Volkswagen plant einen komplett neuen VW ID.4 für 2026, das haben wir schon häufiger gehört und das hat der Konzern auch schon selbst bestätigt. Es steht im Raum, dass das Upgrade so groß ist, dass es ein VW ID Tiguan ab 2026 sein wird.

Bei der Produktion wird die Neuauflage aber aus Zwickau abgezogen und der neue VW ID.4 läuft in Zukunft nur noch in Emden vom Band, so die Automobilwoche. Und es sei „keine Produktaufwertung“ für den VW ID.5 bei Volkswagen vorgesehen.

Der Konzern hat zwar mal betont, dass man am VW ID.5 festhält, aber nie verraten, ob er, wie die anderen Modelle, weiter gepflegt wird. Derzeit deutet sich an, dass man den Elektro-Coupé-SUV noch 2026 verkauft und ab 2027 komplett einstellt.