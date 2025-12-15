Mobilität

Volkswagen: Ganz neuer VW ID.4 für 2026 und Ende des VW ID.5

Autor-Bild
Von
|
Vw Id5 Gtx Seite

Volkswagen plant einen komplett neuen VW ID.4 für 2026, das haben wir schon häufiger gehört und das hat der Konzern auch schon selbst bestätigt. Es steht im Raum, dass das Upgrade so groß ist, dass es ein VW ID Tiguan ab 2026 sein wird.

Bei der Produktion wird die Neuauflage aber aus Zwickau abgezogen und der neue VW ID.4 läuft in Zukunft nur noch in Emden vom Band, so die Automobilwoche. Und es sei „keine Produktaufwertung“ für den VW ID.5 bei Volkswagen vorgesehen.

Der Konzern hat zwar mal betont, dass man am VW ID.5 festhält, aber nie verraten, ob er, wie die anderen Modelle, weiter gepflegt wird. Derzeit deutet sich an, dass man den Elektro-Coupé-SUV noch 2026 verkauft und ab 2027 komplett einstellt.

Tesla testet jetzt „echtes“ autonomes Fahren

Tesla spricht gerne über autonomes Fahren, Robotaxis und FSD, das eigene Paket für „Full Self Driving“. Doch man ist bei…

15. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen: Ganz neuer VW ID.4 für 2026 und Ende des VW ID.5
Weitere Neuigkeiten
Apple iOS 26.4 kommt Anfang 2026: Erste Details zum großen Update
in Firmware und OS
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen: Überraschung beim neuen VW ID.3
in Mobilität
Half Life Valve Header
Half-Life 3 kommt 2026: Fans werden skeptisch
in Gaming
Tesla testet jetzt „echtes“ autonomes Fahren
in Mobilität
Dyson PencilVac im Test: Das Apple iPhone Air der Staubsauger
in Smart Home
Amazon Prime Video bekommt „unkonventionelle“ Sherlock-Serie
in News
Mein Tipp der Woche: The Last Dance
in Kommentar
Tanken
backFlip 50/2025: EU stoppt Preissprung an der Tankstelle – CO2-Regel vertagt
in backFlip
Pragmata: Besitzer der Nintendo Switch 2 können sich freuen
in Gaming
macOS Tahoe: Zweites großes Update für die Mac-Plattform veröffentlicht
in Firmware und OS