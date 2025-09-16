VW ID Touareg kommt: Überraschende Wendung bei Volkswagen

Der Volkswagen-Konzern arbeitet nicht nur an einer Neuauflage der MEB-Plattform für 2026 und die nächsten Jahre, mit der SSP-Plattform steht auch eine ganz neue Plattform für alle Konzernmarken an, die gegen Ende des Jahrzehnts starten soll.

Doch das erste Modell von VW selbst, wurde in den letzten Jahren immer wieder geändert, ganz am Anfang, als Herbert Diess diese Idee hatte, war es noch eine Limousine im Stil des Tesla Model 3. Später wurde daraus ein mittelgroßer SUV.

Das wunderte niemanden, da SUVs im Trend sind. Dann änderte sich die Sicht bei Volkswagen aber wieder, denn in den letzten Monaten war von einem elektrischen VW Golf 9 die Rede. Dieser sollte von einem elektrischen T-Roc begleitet werden.

Mittlerweile wissen wir jedoch, dass die beiden Elektroautos später kommen, sie machen nicht den Anfang. Bei der Automobilwoche will man erfahren haben, dass Volkswagen jetzt ein ganz anderes Modell plant, es soll ein Flaggschiff kommen.

VW ID Touareg soll gegen 2029 kommen

Angeblich ist jetzt sowas wie ein VW ID Touareg zum Start geplant, denn diese Kategorie hat die beste Gewinnmarge. Das kommt überraschend, denn wir haben vor ein paar Tagen gehört, dass der aktuelle Verbrenner ab 2026 eingestellt wird.

Die Verzögerung beim VW ID Golf und VW ID Roc haben jedenfalls nichts mit der Software zu tun, wie das bisher häufiger im Konzern der Fall war, da läuft alles nach Plan, die Entscheidung des Modellwechsels scheint hier rein strategisch zu sein.

Doch die Quelle gibt auch an, dass der VW ID Touareg in der neuen Planungsrunde im Herbst erst noch bestätigt werden muss und selbst dann nicht sicher sei, da VW unter Oliver Blume deutlich flexibler agiert und Pläne ändert, wenn es sich anbietet.