Volkswagen plant keinen neuen ID.4: VW ID Tiguan kommt 2026

Volkswagen plant zwar eine Neuauflage des VW ID.4, aber keinen neuen VW ID.4, denn das Elektroauto bekommt Ende 2026 ein großes Upgrade und passend dazu gibt es auch einen neuen Namen. Wir sehen sehr sicher den ersten VW ID Tiguan.

Ein VW ID Tiguan gilt als sehr sicher

Final wurde das noch nicht konkret bestätigt, aber die Zeichen sind eindeutig, sehr eindeutig. Zum einen spricht man vom „großen Bruder“ des VW ID Cross und der bekommt einen richtigen Namen. Doch es gibt noch mehr, denn intern soll das Projekt bereits „elektrischer Tiguan“ heißen. Reicht euch auch noch nicht aus?

Hinweise dafür gab es schon 2022, mehrmals sogar, und auch 2023 und 2024. Von offizieller Seite schließt man die Bezeichnung auch nicht aus, ganz im Gegenteil, bei Car Magazin sprach Thomas Schäfer jetzt von „potenziell“, als er gefragt wurde, ob der neue VW ID.4 der VW ID Tiguan wird. Das ist fast schon eine Bestätigung.

Der VW-Chef hat nämlich kein Problem damit, das zu dementieren, der neue VW ID.3 wird zum Beispiel noch kein VW ID Golf, dieser kommt leider erst gegen 2030.

VW ID Tiguan muss die Kunden abholen

Also, die ID-Modelle verlieren ihre Zahlen und bekommen Namen, das ID bleibt, das hat Volkswagen so kommuniziert, und der VW ID Polo macht den Anfang. Nur noch nicht alle Modelle zum Start, es muss sich anbieten. Ich vermute, dass es aber auch Marketinggründe hat, denn das Golf will man sich für den nächsten Golf aufheben.

Ein elektrischer SUV in der Größe des VW Tiguan deutet sich aber vorerst noch nicht so schnell mit der SSP-Plattform an, da kann VW den Namen also ruhig schon nutzen. Mit diesem Schritt wird das bei vielen Kunden aber auch die Erwartungen an das Elektroauto erhöhen. Mal schauen, ob die Marke diese 2026 erfüllen kann.