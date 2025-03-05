VW ID.1: Das ist der „echte“ Volkswagen als Elektroauto
Volkswagen hat heute wie angekündigt den EVERY1 vorgestellt, ein Konzept, was uns in ein paar Jahren voraussichtlich als VW ID.1 auf den Straßen begegnen wird.
Preislich soll dieses Elektroauto irgendwann bei unter 20.000 Euro starten, doch VW hat den Rotstift beim kommenden VW ID.1 natürlich etwas häufiger angesetzt, um diese Preisklasse zu erreichen, obwohl es ein reines Elektroauto ist. Der EVERY1 basiert auf keinem Verbrenner, weshalb er einen entscheidenden Vorteil mitbringt.
Bei der Größe sprechen wir über einen Hauch mehr als beim VW Up, aber noch nicht über einen VW Polo. Im Innenraum soll es dank optimierter MEB-Plattform aber ein Platzangebot wie im Polo geben, so Volkswagen. Umgebaute Verbrenner der Konkurrenz bieten sowas nicht, gerne sogar noch weniger Platz (da Akkus).
Technische Details? Gibt es schon. Wir sprechen hier über 70 kW (95 PS), eine Reichweite von mindestens 250 km, eine maximale Geschwindigkeit von 130 km/h, eine Länge von 3.880 mm und ein Kofferraumvolumen von 305 Litern. Mehr gibt es heute noch nicht, aber es ist ein Konzept, vorher liegt der Fokus noch woanders.
Der VW ID.1 wird Teil einer „Urban Car Family“ und hier macht ab 2026 der VW ID.2 den Anfang. Ziel dieser Modelle ist nicht nur ein attraktiver Preis, Volkswagen will damit auch „sympathisch“ wirken. Denn der „Faktor Sympathie ist ein wesentlicher Eckpfeiler der Volkswagen Design-Strategie“ heißt es in der Pressemitteilung.
VW will „a car made for EVERY1“, also ein Elektroauto für jede Person da draußen. Interessant ist, dass es bisher nur den VW ID.1 als Konzept gibt, es steht im Raum, dass (jedenfalls bisher) keine andere VW-Marke ein passendes Pendant plant.
Die ersten Teaser wirkten durchaus vielversprechend und als ich das Konzept vor ein paar Tagen erstmals gesehen habe, fand ich den kommenden VW ID.1 auch nicht schlecht. Er sieht aber überhaupt nicht wie ein aktuelles ID-Modell von VW aus.
Volkswagen trennt sich also von der ID-Designsprache und das tut der Marke ganz gut. Falls man für unter 20.000 Euro wirklich ein gutes Gesamtpaket bekommt, da wird der Konfigurator ab 2027 spannend, dann dürfte der VW ID.1 gut ankommen.
VW ID.1 als Konzept in Bildern
@ VW: Besinnt euch auf eure Historie und bringt einen Nachfolger des „Fridolin“ (Typ 147) als e-Kfz mit hinteren Scheiben auf die städtischen Straßen (Reichweite für Heimat- und benachbarte Landkreise). Damit können Eltern ihre Kinder zum Kindergarten / zur Schule fahren und samstags Zum Einkaufen fahren.
Bis VW das Ding endlich mal auf den Markt bringt, hat Dacias Spring schon den zweiten Facelift hinter sich. Den gibt’s bereits seit 2021, hat 2024 den ersten Facelift bekommen und startet preislich unter 17.000€.
der wird weder so kommen wie er gerade präsentiert wird, noch wird der 20.000€ kosten
In China wird das Ding einfach floppen
Ich glaube nicht, dass der in China auf den Markt kommt, der ist wohl eher ausschließlich für Europa gedacht.
Die Chinesen haben jede Menge schrottiger Elektroautos zwischen 5000 und 15.000 Euro, die hier keinen Blumentopf reißen würden und die Amis kaufen keine so kleinen Autos.
Auch der ID.1 hat mMn immer noch das selbe Problem wie alle anderen E-Kleinwagen: Reichweite. Jeder noch so günstige Verbrenner kann, falls nötig, sehr lange Strecken fahren und somit gut als einziges Auto dienen.
Wenn die 250 km Reichweite des ID.1 nach WLTP berechnet sind, wovon ich ausgehe, dann wird die reale Reichweite vermutlich bei 150-180 Kilometern auf der Autobahn liegen. Und selbst dafür muss man mindestens 20.000€ bezahlen. Ich befürchte so lange es keine günstigeren Akkus mit hoher Energiedichte gibt, wird das mit den Kleinwagen nichts.
Das ist ein Auto für Pflegedienste und Pizzalieferservices. Solche Kleinstwagen werden von Privatpersonen praktisch nicht gekauft, egal wie oft und laut in Foren nach ihnen geschrien wird.
Jedenfalls ist für diesen Anwendungsfall, ähnlich wie beim Buzz für Handwerker, die Reichweite ausreichend.
Mini-Auto mit Mini-Reichweite für ab 20.000 €. Ich weiß nicht so recht.
250 km Reichweite für das Geld..:oh je.
2 lange Jahre… Ohje.
Eher drei bis zu ersten Auslieferungen.
Für wen soll das Auto sein? 250 km Reichweite ist mMn einfach zu wenig für ein E-Auto und für 20.000 € bekommt man schon einen gebrauchten ID 3 mit wenig Kilometer.
Wenn du so vergleichst, dann wirst du den gebrauchten ID.1 für 10k bekommen.
Ich glaube das initiale Problem ist der Käufer des Neuwagens und nicht die anschließende Reduzierung des Preises.
Der e-Up wurde zwar auch tausendfach verkauft allerdings, zu 2/3 nur durch die e Auto Prämie, welche wohl nicht mehr kommen wird.
Wenn ich jetzt an mein Budget mit ~20 denke, dann wäre ein Auto mit 250km WLTP niemals etwas für mich gewesen.
E Autos gehören meiner Meinung nach noch für einige Jahre zur Mittelklasse und aufwärts.
Der Durchschnittsmensch fährt weniger als 50km am Tag. Reicht also für eine ganze Arbeitswoche.
Mit einem Auto dieser Größe fährt man außerdem eher selten in den Urlaub, und nach 250km wäre eine Pause mit Blick auf die Fahrsicherheit absolut angebracht.
Super bereits jetzt die Specs festzulegen obwohl man gar nicht weiß wie die Entwicklung in zwei drei Jahren aussehen wird.
Die deutschen Hersteller sind in einer Sache Weltmeister: ankündigen!
Bis 2027 wird es sicherlich Alternativen geben. Nicht vom VW Konzern jedoch von Chinesen etc.
Ich schrieb es schon mal, neue Modelle werden in der Regel bis zu fünf Jahre vorher angekündigt, dass ist völlig normal in der Autoindustrie. Kriegt man nur abseits von speziellen E-Autos nicht mit, weil das jeder weiß und nicht interessiert, bis das Auto wirklich da ist.
Und für Deutschland und Europa ist völlig egal ob die Chinesen irgendwelche Alternativen auf dem Markt haben. Schaue doch einfach was die jetzt haben, zu schlecht oder zu teuer (in Europa) um überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Weswegen sollte sich das ändern?
Und wer hat denn bitte einen elektrischen Kleinstwagen im Angebot oder plant es mit ähnlicher Wertigkeit und ähnlichem Preis. Immer her mit den ganzen Alternativen, die es angeblich gibt.