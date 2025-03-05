VW ID.1: Das ist der „echte“ Volkswagen als Elektroauto

Volkswagen hat heute wie angekündigt den EVERY1 vorgestellt, ein Konzept, was uns in ein paar Jahren voraussichtlich als VW ID.1 auf den Straßen begegnen wird.

Preislich soll dieses Elektroauto irgendwann bei unter 20.000 Euro starten, doch VW hat den Rotstift beim kommenden VW ID.1 natürlich etwas häufiger angesetzt, um diese Preisklasse zu erreichen, obwohl es ein reines Elektroauto ist. Der EVERY1 basiert auf keinem Verbrenner, weshalb er einen entscheidenden Vorteil mitbringt.

Bei der Größe sprechen wir über einen Hauch mehr als beim VW Up, aber noch nicht über einen VW Polo. Im Innenraum soll es dank optimierter MEB-Plattform aber ein Platzangebot wie im Polo geben, so Volkswagen. Umgebaute Verbrenner der Konkurrenz bieten sowas nicht, gerne sogar noch weniger Platz (da Akkus).

Technische Details? Gibt es schon. Wir sprechen hier über 70 kW (95 PS), eine Reichweite von mindestens 250 km, eine maximale Geschwindigkeit von 130 km/h, eine Länge von 3.880 mm und ein Kofferraumvolumen von 305 Litern. Mehr gibt es heute noch nicht, aber es ist ein Konzept, vorher liegt der Fokus noch woanders.

Der VW ID.1 wird Teil einer „Urban Car Family“ und hier macht ab 2026 der VW ID.2 den Anfang. Ziel dieser Modelle ist nicht nur ein attraktiver Preis, Volkswagen will damit auch „sympathisch“ wirken. Denn der „Faktor Sympathie ist ein wesentlicher Eckpfeiler der Volkswagen Design-Strategie“ heißt es in der Pressemitteilung.

VW will „a car made for EVERY1“, also ein Elektroauto für jede Person da draußen. Interessant ist, dass es bisher nur den VW ID.1 als Konzept gibt, es steht im Raum, dass (jedenfalls bisher) keine andere VW-Marke ein passendes Pendant plant.

Die ersten Teaser wirkten durchaus vielversprechend und als ich das Konzept vor ein paar Tagen erstmals gesehen habe, fand ich den kommenden VW ID.1 auch nicht schlecht. Er sieht aber überhaupt nicht wie ein aktuelles ID-Modell von VW aus.

Volkswagen trennt sich also von der ID-Designsprache und das tut der Marke ganz gut. Falls man für unter 20.000 Euro wirklich ein gutes Gesamtpaket bekommt, da wird der Konfigurator ab 2027 spannend, dann dürfte der VW ID.1 gut ankommen.

VW ID.1 als Konzept in Bildern