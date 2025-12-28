VW Polo, ID.3, Tiguan und mehr: Volkswagen plant Neustart für 2026

Volkswagen wird das neue Jahr direkt mit neuen Details zu einem der wichtigsten Elektroautos für 2026 einleiten, dem VW ID Polo. Einen VW ID.2 wird es nicht im Lineup geben, man hat sich dazu entschieden, dass alte Namen weiterleben.

Das wird beim komplett überarbeiteten VW ID.3, der ebenfalls 2026 ansteht, aber noch nicht der Fall sein, das bleibt ein ID.3. Der VW ID Golf kommt erst mit der SSP-Plattform, also vermutlich nicht vor 2030. Dafür stirbt der GTX aus und ab 2027 ist ein VW ID.3 GTI geplant. Der erste Elektro-GTI kommt aber 2026 mit dem VW Polo.

Beim ganz neuen VW ID.4, der laut Volkswagen ein anderes Auto sein wird, könnte es den Tiguan-Schriftzug als VW ID Tiguan geben, das hat man aber bisher noch nicht offiziell bestätigt. Der VW ID.5 wird dann übrigens nach 2026 auslaufen.

Eine neue Optik, die wieder mehr an VW erinnert und das ID-Design verabschiedet, eine bessere Materialwahl im Innenraum, eine bessere Software, neue Modelle, alte Namen, bei Volkswagen feiert man 2026 einen großen Neustart der Elektroautos.

Es ist die zweite Generation der ID-Reihe, die mit MEB+, einer Weiterentwicklung der aktuellen MEB-Plattform, startet. Günstiger, besser, hochwertiger, aber eben auch mit einer großen Portion „Retro“ (altes Design, physische Tasten), das ist der Plan bei Volkswagen. Vor den ID-Modellen liegt ein wirklich sehr großes Jahr.