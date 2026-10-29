Schnäppchen

waipu.tv halbiert die Preise für Disney+

Katharina Berger-Voss
Von
waipu.tv (KI)

Der Streaminganbieter waipu.tv bietet Perfect Plus mit Disney+ zum Halloween-Fest drei Monate lang mit 50 Prozent Rabatt an.

Die Aktion läuft ab sofort und nur bis zum 1. November 2026 um 23:59 Uhr. Zur Auswahl stehen drei monatlich kündbare Kombipakete, die neben Disney+ auch mehr als 300 TV-Sender in Full HD sowie Aufnahmefunktionen enthalten. Die maximale Ersparnis beträgt 44,25 Euro.

waipu.tv mit Disney+: Die Preise im Halloween-Angebot

Die drei vergünstigten Monatspakete im Überblick:

  • Standard mit Werbung: 10,50 Euro statt 20,99 Euro monatlich für drei Monate. Ersparnis: 31,47 Euro.
  • Standard: 12,24 Euro statt 24,49 Euro monatlich für drei Monate. Ersparnis: 36,75 Euro.
  • Premium: 14,74 Euro statt 29,49 Euro monatlich für drei Monate. Ersparnis: 44,25 Euro.

Ab dem vierten Monat gelten automatisch die regulären Paketpreise. Eine langfristige Vertragsbindung gibt es nicht, denn alle drei Varianten sind monatlich kündbar.

Das Halloween-Angebot von waipu.tv ist allerdings an einige Bedingungen geknüpft. Pro Account kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Bestandskunden profitieren ausschließlich beim Wechsel in ein höherwertiges Paket. Eine Kombination mit anderen Rabattaktionen ist ausgeschlossen.

Außerdem ersetzt die Aktion mögliche kostenlose Probezeiträume. Der Anbieter kann das Angebot vorzeitig beenden oder verlängern.

Wer ohnehin Live-TV und Disney+ kombinieren möchte, kann mit der befristeten Rabattaktion die ersten drei Monate günstiger gestalten. Sinnvoll ist es, sich den regulären Preis ab dem vierten Monat direkt im Kalender zu markieren.

Zur waipu.tv-Aktion →


mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
X-Men: Neues Marvel-Spiel für die PlayStation 6
29.10.26 · Gaming
Amazon startet mit Hardware ganz neu durch
29.10.26 · Kommentar
Philips Hue startet Cashback-Aktion – letzte Chance!
20.10.26 · Smart Home · Update
GTA 6 feiert überraschenden Auftritt in South Park (mit Gameplay)
29.10.26 · Gaming
WhatsApp bekommt praktische Neuerung für geteilte Medien
28.10.26 · Social
Die Nachfrage nach der Xbox bricht weiter ein
29.10.26 · Gaming
Einfach anrufen? Für viele Jüngere ist das ein Problem
28.10.26 · Gesellschaft
DJI stellt kompakte 2-kWh-Powerstation mit 2000 W vor
28.10.26 · Hardware
Apple zeigt erstes MacBook Pro mit OLED und Touchscreen
28.10.26 · Computer
Satechi ExtendView: USB4-Adapter für zwei 4K-Monitore
28.10.26 · Zubehör
Du bist hier: Deal · waipu
mobiFlip / Schnäppchen / waipu.tv halbiert die Preise für Disney+