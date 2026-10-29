waipu.tv halbiert die Preise für Disney+

Der Streaminganbieter waipu.tv bietet Perfect Plus mit Disney+ zum Halloween-Fest drei Monate lang mit 50 Prozent Rabatt an.

Die Aktion läuft ab sofort und nur bis zum 1. November 2026 um 23:59 Uhr. Zur Auswahl stehen drei monatlich kündbare Kombipakete, die neben Disney+ auch mehr als 300 TV-Sender in Full HD sowie Aufnahmefunktionen enthalten. Die maximale Ersparnis beträgt 44,25 Euro.

waipu.tv mit Disney+: Die Preise im Halloween-Angebot

Die drei vergünstigten Monatspakete im Überblick:

Standard mit Werbung: 10,50 Euro statt 20,99 Euro monatlich für drei Monate. Ersparnis: 31,47 Euro.

10,50 Euro statt 20,99 Euro monatlich für drei Monate. Ersparnis: 31,47 Euro. Standard: 12,24 Euro statt 24,49 Euro monatlich für drei Monate. Ersparnis: 36,75 Euro.

12,24 Euro statt 24,49 Euro monatlich für drei Monate. Ersparnis: 36,75 Euro. Premium: 14,74 Euro statt 29,49 Euro monatlich für drei Monate. Ersparnis: 44,25 Euro.

Ab dem vierten Monat gelten automatisch die regulären Paketpreise. Eine langfristige Vertragsbindung gibt es nicht, denn alle drei Varianten sind monatlich kündbar.

Das Halloween-Angebot von waipu.tv ist allerdings an einige Bedingungen geknüpft. Pro Account kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Bestandskunden profitieren ausschließlich beim Wechsel in ein höherwertiges Paket. Eine Kombination mit anderen Rabattaktionen ist ausgeschlossen.

Außerdem ersetzt die Aktion mögliche kostenlose Probezeiträume. Der Anbieter kann das Angebot vorzeitig beenden oder verlängern.

Wer ohnehin Live-TV und Disney+ kombinieren möchte, kann mit der befristeten Rabattaktion die ersten drei Monate günstiger gestalten. Sinnvoll ist es, sich den regulären Preis ab dem vierten Monat direkt im Kalender zu markieren.

Zur waipu.tv-Aktion →

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