waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
Waipu.tv bietet ab sofort ein Jahrespaket bestehend aus 4K Stick, Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung zu einem Sonderpreis an. Das Angebot richtet sich an Neukunden und beinhaltet sowohl Streaming-Dienste als auch ein physisches Gerät.
Das Paket umfasst den waipu.tv 4K Stick sowie 12 Monate Zugang zu Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung. Laut Unternehmensangaben können Kunden den Stick nach Ablauf der Jahresfrist behalten. Der Verkaufspreis beträgt einmalig 59,99 € zuzüglich 4,99 € Versandkosten.
Laut waipu.tv entspricht dies einer Ersparnis von etwa 190 € gegenüber dem regulären Jahrespreis. Man spendiert den Kunden demnach den Zugang zu Disney+ vollständig.
Details zum waipu.tv-Angebot
Das Angebot ist zeitlich begrenzt. Neukunden können das Paket mit über 75 % Rabatt erwerben. Laut Angaben des Unternehmens eignet sich das Bundle für verschiedene Nutzungsszenarien wie Filmabende, Sportübertragungen oder Unterhaltung im Sommer.
Auf einen Blick
- waipu.tv 4K Stick inklusive Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung
- 12 Monate Zugang mit einem Rabatt von über 75 %
- Einmaliger Preis: 59,99 € zzgl. 4,99 € Versand
- Ersparnis laut Unternehmensangaben: 190 € pro Jahr
- Stick bleibt dauerhaft im Besitz des Kunden nach Ablauf des Jahres
Insgesamt handelt es sich um ein Paket, das Hardware und Streaming-Zugang kombiniert. Die Konditionen sind klar strukturiert, der Preisvorteil wird vom Anbieter hervorgehoben.
Persönlich finde ich das Angebot praktisch für Nutzer, die langfristig Inhalte über waipu.tv und Disney+ konsumieren möchten, allerdings sollte man beachten, dass nach dem ersten Jahr zusätzliche Kosten für die Streamingdienste anfallen könnten. Wer das nicht möchte, sollte sich die Kündigung vormerken.
in Smart Home | Update
in Gaming
in Smartphones
in Wearables
in Mobilität
in Gaming
in Mobilität
in Firmware und OS
in Mobilität
in Mobilität