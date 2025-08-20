waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig

Schnäppchen

Waipu.tv bietet ab sofort ein Jahrespaket bestehend aus 4K Stick, Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung zu einem Sonderpreis an. Das Angebot richtet sich an Neukunden und beinhaltet sowohl Streaming-Dienste als auch ein physisches Gerät.

Das Paket umfasst den waipu.tv 4K Stick sowie 12 Monate Zugang zu Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung. Laut Unternehmensangaben können Kunden den Stick nach Ablauf der Jahresfrist behalten. Der Verkaufspreis beträgt einmalig 59,99 € zuzüglich 4,99 € Versandkosten.

Laut waipu.tv entspricht dies einer Ersparnis von etwa 190 € gegenüber dem regulären Jahrespreis. Man spendiert den Kunden demnach den Zugang zu Disney+ vollständig.

Details zum waipu.tv-Angebot

Das Angebot ist zeitlich begrenzt. Neukunden können das Paket mit über 75 % Rabatt erwerben. Laut Angaben des Unternehmens eignet sich das Bundle für verschiedene Nutzungsszenarien wie Filmabende, Sportübertragungen oder Unterhaltung im Sommer.

Auf einen Blick

  • waipu.tv 4K Stick inklusive Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung
  • 12 Monate Zugang mit einem Rabatt von über 75 %
  • Einmaliger Preis: 59,99 € zzgl. 4,99 € Versand
  • Ersparnis laut Unternehmensangaben: 190 € pro Jahr
  • Stick bleibt dauerhaft im Besitz des Kunden nach Ablauf des Jahres

Insgesamt handelt es sich um ein Paket, das Hardware und Streaming-Zugang kombiniert. Die Konditionen sind klar strukturiert, der Preisvorteil wird vom Anbieter hervorgehoben.

Persönlich finde ich das Angebot praktisch für Nutzer, die langfristig Inhalte über waipu.tv und Disney+ konsumieren möchten, allerdings sollte man beachten, dass nach dem ersten Jahr zusätzliche Kosten für die Streamingdienste anfallen könnten. Wer das nicht möchte, sollte sich die Kündigung vormerken.

