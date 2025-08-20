waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig

Waipu.tv bietet ab sofort ein Jahrespaket bestehend aus 4K Stick, Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung zu einem Sonderpreis an. Das Angebot richtet sich an Neukunden und beinhaltet sowohl Streaming-Dienste als auch ein physisches Gerät.

Das Paket umfasst den waipu.tv 4K Stick sowie 12 Monate Zugang zu Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung. Laut Unternehmensangaben können Kunden den Stick nach Ablauf der Jahresfrist behalten. Der Verkaufspreis beträgt einmalig 59,99 € zuzüglich 4,99 € Versandkosten.

Laut waipu.tv entspricht dies einer Ersparnis von etwa 190 € gegenüber dem regulären Jahrespreis. Man spendiert den Kunden demnach den Zugang zu Disney+ vollständig.

Details zum waipu.tv-Angebot

Das Angebot ist zeitlich begrenzt. Neukunden können das Paket mit über 75 % Rabatt erwerben. Laut Angaben des Unternehmens eignet sich das Bundle für verschiedene Nutzungsszenarien wie Filmabende, Sportübertragungen oder Unterhaltung im Sommer.

Auf einen Blick

waipu.tv 4K Stick inklusive Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung

12 Monate Zugang mit einem Rabatt von über 75 %

Einmaliger Preis: 59,99 € zzgl. 4,99 € Versand

Ersparnis laut Unternehmensangaben: 190 € pro Jahr

Stick bleibt dauerhaft im Besitz des Kunden nach Ablauf des Jahres

Insgesamt handelt es sich um ein Paket, das Hardware und Streaming-Zugang kombiniert. Die Konditionen sind klar strukturiert, der Preisvorteil wird vom Anbieter hervorgehoben.

Persönlich finde ich das Angebot praktisch für Nutzer, die langfristig Inhalte über waipu.tv und Disney+ konsumieren möchten, allerdings sollte man beachten, dass nach dem ersten Jahr zusätzliche Kosten für die Streamingdienste anfallen könnten. Wer das nicht möchte, sollte sich die Kündigung vormerken.

Zur waipu.tv Disney+ Aktion →

