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waipu.tv startet Osteraktion mit HBO Max – Streaming-Bundle für 6,99 Euro monatlich

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Das Unternehmen waipu.tv startet ab sofort eine Osteraktion und kombiniert sein TV-Paket mit HBO Max zu einem vergünstigten Bundle.

Im Rahmen der Aktion erhalten Kunden laut Unternehmensangaben das Paket Perfect Plus mit HBO Max Basis mit Werbung für 6,99 Euro monatlich über zwölf Monate. Regulär liegt der Preis deutlich höher. Die Aktion beginnt am 17. März 2026 um 10 Uhr und ist bis zum 31. März 2026 verfügbar.

Das kombinierte Angebot umfasst über 300 TV-Sender in HD sowie Inhalte des Streaming-Dienstes HBO Max. Dazu zählen Serien, Filme und Live-Events. Nach Ablauf der zwölf Monate verlängert sich das Paket automatisch zum jeweils aktuellen Monatspreis, sofern keine Kündigung erfolgt.

Streaming-Bundle kombiniert Live-TV mit HBO Max Inhalten

Laut Anbieter umfasst HBO Max unter anderem bekannte Serien und Filmproduktionen aus verschiedenen Genres. Auch Inhalte aus bekannten Markenuniversen sowie internationale Serienformate sind Teil des Angebots.

Wichtige Eckdaten zur Aktion:

Ich sehe in der Aktion ein klar auf Neukunden ausgerichtetes Lockangebot, das durch den niedrigen Einstiegspreis Aufmerksamkeit erzeugt, aber langfristig an reguläre Konditionen gebunden ist. Für einen einjährigen Test ist es jedoch bestens geeignet.

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