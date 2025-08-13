News

Waipu.tv und WOW starten Kombi-Angebot für 5,99 Euro im Monat

Waipu Tv

In Zusammenarbeit mit WEB.de und GMX.de bieten Waipu.tv und der Streamingdienst WOW erneut ein gemeinsames Kombi-Paket an.

Kunden können das Perfect-Plus-Paket von Waipu.tv zusammen mit WOW Filme & Serien zwölf Monate lang zum Preis von 5,99 Euro pro Monat buchen. Die Aktion könnte auch für Nutzer interessant sein, die von den jüngsten Preissteigerungen bei Sky und WOW betroffen sind und zusätzlich ein TV-Angebot nutzen möchten.

Das Angebot von Waipu.tv umfasst über 310+ TV-Sender, davon 290+ in HD-Qualität. WOW stellt mehr als 700 Filme bereit. Zudem sind internationale Serien, vor allem von HBO und Warner TV, oft zeitgleich mit der US-Ausstrahlung abrufbar. Allerdings soll HBO im kommenden Jahr einen eigenen Streamingdienst in Deutschland starten, wodurch sich das Angebot verändern könnte.

Es handelt sich um das reguläre WOW-Abo für Serien. Eine Premium-Testversion ist enthalten, muss jedoch rechtzeitig gekündigt werden, um Zusatzkosten zu vermeiden.

Zur waipu.tv + WOW Aktion →

