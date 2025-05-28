WOW und Sky werden teurer: Neue Preise kommen
Sky hat in den letzten Wochen eingekauft und diese Ausgaben gibt man jetzt bald an Kunden weiter, denn es stehen Preiserhöhungen an. Diese betreffen zunächst die Bestandskunden, so Sky bei Digitalfernsehen, man wird diese bald informieren.
Mit der kommenden Vertragsverlängerung werden die Preise um einen „niedrigen zweistelligen Prozentsatz“ erhöht. Konkrete Angaben kann man nicht machen, da es unterschiedliche Modelle gibt. Man kann sich aber auf 15+ Prozent einstellen.
WOW wird ebenfalls teurer
Doch nicht nur Sky selbst wird teurer, auch bei WOW steht eine Preiserhöhung in den kommenden Wochen an. Es geht darum, „die steigenden Gesamtkosten zu decken“, so Sky, man wird Kunden „in Kürze über Preisanpassungen“ informieren.
Höhere Preise bei Streamingdiensten sind aktuell keine Seltenheit und es kommt daher nicht überraschend, dass Sky diese Chance nutzt. Man muss sie nutzen, da nächstes Jahr dann HBO Max in Deutschland startet und vielleicht nicht alle HBO-Serien verschwinden, aber einige. Und diese sind für WOW nun mal entscheidend.
Sobald die HBO Serien weg sind, ist Wow doch ohnehin tot. Dann gehts mit teureren Preisen nur noch schneller bergab.
Es ist bekannt, dass ein Großteil der Inhalte bald verschwinden wird, die App auf Fernseher und Apple TV ist ein schlechter Scherz und die volle Verweigerung auf 4K umzustellen steht auch im Raum. Da ist eine Preiserhöhung richtig sinnvoll und wird mich umso mehr dazu bewegen z.B The Last of us als Pirat zu schauen. Übrigens in besserer Qualität.
Habe ich mir auch gedacht. TLOU mit Dolby Atmos in 4K auf hoher See und bei WOW in 720p und maximal 1080p für 5€ extra.