Dienste

WOW und Sky werden teurer: Neue Preise kommen

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Wow Sky Logo Header

Sky hat in den letzten Wochen eingekauft und diese Ausgaben gibt man jetzt bald an Kunden weiter, denn es stehen Preiserhöhungen an. Diese betreffen zunächst die Bestandskunden, so Sky bei Digitalfernsehen, man wird diese bald informieren.

Mit der kommenden Vertragsverlängerung werden die Preise um einen „niedrigen zweistelligen Prozentsatz“ erhöht. Konkrete Angaben kann man nicht machen, da es unterschiedliche Modelle gibt. Man kann sich aber auf 15+ Prozent einstellen.

WOW wird ebenfalls teurer

Doch nicht nur Sky selbst wird teurer, auch bei WOW steht eine Preiserhöhung in den kommenden Wochen an. Es geht darum, „die steigenden Gesamtkosten zu decken“, so Sky, man wird Kunden „in Kürze über Preisanpassungen“ informieren.

Höhere Preise bei Streamingdiensten sind aktuell keine Seltenheit und es kommt daher nicht überraschend, dass Sky diese Chance nutzt. Man muss sie nutzen, da nächstes Jahr dann HBO Max in Deutschland startet und vielleicht nicht alle HBO-Serien verschwinden, aber einige. Und diese sind für WOW nun mal entscheidend.

Apple Ios 18 Dark Header

Apple iOS 19 kommt mit ganz neuer Gaming-App

Apple plant laut Mark Gurman eine neue Gaming-App für iOS 19, die dann auch für andere Plattformen von Apple veröffentlicht…

28. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Sobald die HBO Serien weg sind, ist Wow doch ohnehin tot. Dann gehts mit teureren Preisen nur noch schneller bergab.

    Antworten
  2. Roman ☀️
    sagt am

    Es ist bekannt, dass ein Großteil der Inhalte bald verschwinden wird, die App auf Fernseher und Apple TV ist ein schlechter Scherz und die volle Verweigerung auf 4K umzustellen steht auch im Raum. Da ist eine Preiserhöhung richtig sinnvoll und wird mich umso mehr dazu bewegen z.B The Last of us als Pirat zu schauen. Übrigens in besserer Qualität.

    Antworten
    1. Wom 🪴
      sagt am zu Roman ⇡

      Habe ich mir auch gedacht. TLOU mit Dolby Atmos in 4K auf hoher See und bei WOW in 720p und maximal 1080p für 5€ extra.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / WOW und Sky werden teurer: Neue Preise kommen
Weitere Neuigkeiten
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität