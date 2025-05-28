WOW und Sky werden teurer: Neue Preise kommen

Sky hat in den letzten Wochen eingekauft und diese Ausgaben gibt man jetzt bald an Kunden weiter, denn es stehen Preiserhöhungen an. Diese betreffen zunächst die Bestandskunden, so Sky bei Digitalfernsehen, man wird diese bald informieren.

Mit der kommenden Vertragsverlängerung werden die Preise um einen „niedrigen zweistelligen Prozentsatz“ erhöht. Konkrete Angaben kann man nicht machen, da es unterschiedliche Modelle gibt. Man kann sich aber auf 15+ Prozent einstellen.

WOW wird ebenfalls teurer

Doch nicht nur Sky selbst wird teurer, auch bei WOW steht eine Preiserhöhung in den kommenden Wochen an. Es geht darum, „die steigenden Gesamtkosten zu decken“, so Sky, man wird Kunden „in Kürze über Preisanpassungen“ informieren.

Höhere Preise bei Streamingdiensten sind aktuell keine Seltenheit und es kommt daher nicht überraschend, dass Sky diese Chance nutzt. Man muss sie nutzen, da nächstes Jahr dann HBO Max in Deutschland startet und vielleicht nicht alle HBO-Serien verschwinden, aber einige. Und diese sind für WOW nun mal entscheidend.