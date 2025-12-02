Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation – 200 Euro sparen möglich

Der Streaming-Anbieter waipu.tv bietet gemeinsam mit dem Dienst WOW ein neues Unterhaltungspaket zu einem stark reduzierten Preis an.

Kunden erhalten demnach den waipu.tv 4K Stick inklusive zwölf Monaten Perfect Plus und das Jahrespaket WOW Filme & Serien für 59,99 Euro zuzüglich Versand. Der reguläre Preis beträgt 259,99 Euro, was einer Ersparnis von rund 200 Euro beziehungsweise mehr als 75 Prozent im ersten Jahr entspricht.

Waipu.tv erweitert Bundleangebot mit WOW

Das Gesamtpaket kombiniert Live-TV, Streaming und On-Demand-Inhalte in einer Lösung. Während waipu.tv den Zugang zu mehr als 300 Fernsehkanälen in HD über den Smart-TV ermöglicht, steuert WOW Filme und Serien von Anbietern wie HBO, WarnerTV und Universal bei.

Wichtige Bestandteile des Pakets

waipu.tv 4K Stick mit Perfect Plus

Jahreszugang zu WOW Filme & Serien

Mehr als 300 TV-Sender in HD

Preis: 59,99 Euro statt 259,99 Euro

Ersparnis von etwa 200 Euro im ersten Jahr

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.