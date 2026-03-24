Skoda zeigt Preview für sein neues Flaggschiff

Skoda baut in diesem Jahr das elektrische Portfolio der VW-Marke nach unten und nach oben aus, denn an der Spitze wird sich in Zukunft über dem Enyaq der Peak einordnen. Vor ein paar Wochen gab es die ersten Bilder eines Prototypen.

Mittlerweile hat Skoda eigene Bilder veröffentlicht, es handelt sich dabei um ein fast finales Serienfahrzeug mit Tarnfolie. Details nannte Skoda nicht, allerdings rechne ich bis zur Weltpremiere im Sommer immer mal wieder mit kleinen Teasern.

Basis ist das Konzept „Vision 7S“ von 2022 und da man hier die MEB-Plattform aus dem VW-Konzern nutzt, dürften die Daten keine Überraschung werden. Spannend wird der Preis und ob dieses Elektroauto von Skoda auch so gut ankommt.