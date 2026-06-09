Wasserstoff-Lkw im Realitätstest: Mercedes bringt neue Mega-Trucks auf die Straße

Die ersten Mercedes-Benz NextGenH2 Trucks mit Flüssigwasserstoff sollen ab Ende 2026 im realen Fernverkehr eingesetzt werden.

Mit dem geplanten Start im Dezember 2026 gehen die neuen Mercedes-Benz NextGenH2 Trucks erstmals in den praktischen Betrieb. Insgesamt sollen zunächst drei Fahrzeuge schrittweise eingesetzt werden.

Der Start erfolgt mit einer ersten Sattelzugmaschine beim Logistikunternehmen Dachser, zwei weitere sollen bis Mitte 2027 folgen. Die Fahrzeuge sind Teil einer Kleinserie von 100 Einheiten, die Daimler Truck an ausgewählte Kunden ausliefert.

Die Trucks werden von Dachser im Fernverkehr eingesetzt und sollen dort insbesondere auf Reichweite und kurze Betankungszeiten ausgelegt sein. Nach Angaben der Beteiligten ist der Einsatz auch im internationalen Linienverkehr vorgesehen. Die neue Technologie wird damit erstmals unter realen Logistikbedingungen getestet.

Neue Wasserstoff-Technologie für den Fernverkehr im Praxistest

Die Fahrzeuge basieren auf einer Brennstoffzellentechnologie von cellcentric. Dabei erzeugt eine an Bord verbaute Brennstoffzelle aus Flüssigwasserstoff elektrische Energie, die den Elektromotor antreibt. Laut technischen Angaben ermöglicht das System Reichweiten von über 1.000 Kilometern. Gleichzeitig soll das Betanken innerhalb von etwa 10 bis 15 Minuten möglich sein.

Technische und betriebliche Eckdaten

Erste drei Fahrzeuge starten ab Ende 2026

Kleinserie mit insgesamt 100 Trucks geplant

Reichweite von über 1.000 Kilometern möglich

Betankungszeit rund 10 bis 15 Minuten

Einsatz im nationalen und internationalen Fernverkehr

Die Fahrzeuge sollen zunächst in bestehende Systemverkehre eingebunden werden. Eine Rolle spielt dabei auch die Nähe zu einer geeigneten Flüssigwasserstoff-Infrastruktur im Raum Karlsruhe und Wörth, die für den Testbetrieb genutzt werden kann.

Die Serienproduktion der NextGenH2 Trucks ist für die frühen 2030er Jahre vorgesehen. Bis dahin sollen die Fahrzeuge im realen Betrieb Erkenntnisse über Alltagstauglichkeit, Effizienz und Infrastrukturbedarf liefern.

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