Waymo bringt Robotaxis nach Deutschland

Waymo bereitet in München einen vollautonomen Fahrdienst vor und will das Angebot gegen Ende 2027 für die Öffentlichkeit öffnen.

In den kommenden Wochen sollen erste Waymo-Fahrzeuge durch München fahren. Zunächst werden sie noch manuell gesteuert. Das Unternehmen will dabei hochauflösende Karten erstellen und Testfahrten mit geschultem Personal durchführen, bevor der sogenannte Waymo Driver vollständig autonom eingesetzt wird.

Waymo verweist auf mehr als 20 Millionen absolvierte Fahrten und Hunderttausende kommerzielle Fahrten pro Woche. Für den Deutschland-Start stehen allerdings noch regulatorische Genehmigungen und weitere Zulassungsschritte aus.

Waymo nennt Sicherheitsdaten aus 350 Millionen Kilometern

Das Unternehmen hebt insbesondere folgende Zahlen hervor:

mehr als 350 Millionen vollautonom gefahrene Kilometer

16-mal weniger Unfälle mit Schwerverletzten als bei menschlichen Fahrern

14-mal weniger Fußgängerunfälle mit Personenschaden

6-mal weniger Fahrradunfälle mit Personenschaden

Die Vergleichswerte stammen von Waymo selbst und beziehen sich auf Daten aus bereits bestehenden Einsatzgebieten. In München will das Unternehmen außerdem einen lokalen Flottenbetrieb aufbauen und neue qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Bund und Freistaat Bayern begrüßen den geplanten Markteintritt und sehen darin einen wichtigen Schritt für autonomes Fahren in Deutschland.

Ich finde den geplanten Start besonders spannend, weil Waymo damit erstmals konkret auf den deutschen Regelbetrieb zielt. Entscheidend wird nun sein, wie schnell Genehmigungen, Infrastruktur und Akzeptanz zusammenkommen. Ein öffentlicher Start Ende 2027 wäre jedenfalls ein deutliches Signal für den europäischen Robotaxi-Markt.

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