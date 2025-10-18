Weihnachtskino und neue Naturformate jetzt bei Zattoo verfügbar

News

Zattoo erweitert sein FAST Channel Angebot um Weihnachts- und Naturprogramme.

Der Streamingdienst Zattoo hat sein Angebot an FAST Channels ausgeweitet und stellt Nutzenden in Deutschland, Schweiz und Österreich neue Sender bereit. Dazu gehören der Pop-up-Sender „Weihnachtskino“ sowie die Naturformate „NatureTime“ und „Nature Moments by Love Nature“.

Der Sender „Weihnachtskino“ zeigt laut Unternehmensangaben bis Ende Januar 2026 rund um die Uhr Weihnachtsfilme aus den Genres Family, Comedy und Romance. Zu den angekündigten Highlights zählen „Weihnachtsferien zum Verlieben“, „Wunder einer Winternacht: Die Weihnachtsgeschichte“ und „Zauber einer finnischen Weihnacht“.

Neue Naturformate bei Zattoo bieten Wildlife- und Landschaftsprogramm

„NatureTime“ präsentiert Geschichten über Natur und Wildlife mit Formaten wie „Nomads of the Serengeti“, „Wildlife Icons“ und „Wild Survivors“. „Nature Moments by Love Nature“ zeigt laut Angaben des Unternehmens visuelle Reisen zu Naturlandschaften und Wildtieren, unter anderem in „Arizona Canyon“, „Belize – Underwater“, „Iceland“ und „Bolivia Wildlife“.

Kernpunkte der Sendererweiterung

  • Pop-up-Sender „Weihnachtskino“ bis Januar 2026
  • Neue Naturformate: „NatureTime“ und „Nature Moments by Love Nature“
  • Verfügbar in Deutschland, Schweiz und Österreich
  • Programme rund um die Uhr verfügbar

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

