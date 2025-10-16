fraenk vereinfacht Business-zu-Privat-Portierung

Fraenk integriert laut App-Update die Mitnahme von Business-Rufnummern in private Verträge direkt in den Bestellvorgang.

Anbieter unterscheiden bei der Portierung zwischen Privat- und Geschäftskunden, weil unterschiedliche Inhaberdaten abgeglichen werden. Bei Firmenanschlüssen zählen etwa Firmenname und Kundennummer statt Geburtsdatum. Abweichungen führen häufig zu Ablehnungen, wenn die beim Altanbieter hinterlegten Angaben nicht exakt mit dem Portierungsauftrag übereinstimmen.

Rufnummernmitnahme von Firma zu Privat vereinfacht

Fraenk beschrieb bislang als Workaround, bei Firmennummern zunächst „privat“ zu bestellen, die automatische Ablehnung abzuwarten und dann per Service‑Chat die Firmendaten hinterlegen zu lassen.

Laut App‑Store‑Hinweis entfällt dieser Umweg nun, weil die relevanten Felder und Prüfungen direkt in der App unterstützt werden. Dazu heißt es:

Du willst deine alte Firmenrufnummer behalten, auch wenn du privat zu fraenk wechselst? Kein Problem mehr! Mit dem neuen Update kannst du deine Business-Nummer einfach in deinen privaten fraenk Vertrag übernehmen.

Kernpunkte und Anpassung im Überblick

Exakte Bestandsdaten des Altvertrags verwenden (Firmenname, Kundennummer, ggf. Ansprechpartner).

Fristen beachten: Bestellung mit Portierung frühestens 123 Tage vor Vertragsende möglich.

Timing: Üblicherweise 6–10 Werktage für die Durchführung einplanen.

Bei laufenden Verträgen ggf. Opt‑In/Freigabe beim Altanbieter setzen.

Ich finde sinnvoll, dass der Prozess in der App abgebildet wird, weil weniger Medienbrüche oft weniger Fehler bedeuten, auch wenn am Ende weiterhin die korrekten Inhaberdaten über den Erfolg der Portierung entscheiden.

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

20 GB Daten + 4 Extra-GB dauerhaft nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX4)

Daten + dauerhaft max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

