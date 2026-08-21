Fintech

Wero kommt an die Kasse: 11.000 Standorte sollen folgen

René Hesse
Von
WERO (KI)

Das Unternehmen ZIIB bringt Wero per QR-Code an den Point of Sale und will mehr als 11.000 Akzeptanzstellen freischalten.

ZIIB hat Wero Anfang August in seine Plattform Pay with ME integriert. Der Rollout startet bei Verpflegungsautomaten, SB-Autowaschanlagen und Parksystemen. Später sollen klassische Kassensysteme folgen. Deutschland und Österreich stehen zuerst auf dem Plan, Belgien und Frankreich sollen noch 2026 folgen.

Für die Zahlung wird ein QR-Code auf einem Display angezeigt und mit dem Smartphone gescannt. Zusätzliche Payment-Hardware ist laut ZIIB nicht nötig, sofern bereits ein geeignetes Display vorhanden ist.

Wero wird Teil einer größeren Payment-Plattform

Pay with ME unterstützt neben Wero zahlreiche weitere Zahlarten:

  • Debit- und Kreditkarten sowie Girocard
  • Apple Pay, Google Pay und PayPal
  • Pay by Bank und TWINT
  • Bezahlen per Mobilfunkrechnung

Eine Registrierung in der Pay-with-ME-App ist nicht vorgesehen. Die Anwendung steht laut Anbieter in 18 Sprachen bereit. ZIIB bietet die Technik außerdem als White-Label-Lösung für Payment-Service-Provider, Händler und Retailer an.

Ich halte den Ansatz für spannend, weil Wero damit erstmals stärker aus dem Onlinebereich an den stationären Handel rückt. Entscheidend wird aber sein, wie schnell Kassensysteme und große Händler die Lösung tatsächlich übernehmen.

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