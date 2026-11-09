Wero sorgt mit seiner Plattformstrategie für Diskussionen – Einschränkungen bei Betriebssystemen

Der europäische Bezahldienst Wero konzentriert sich auf etablierte Smartphone-Plattformen und nimmt den Ausschluss anderer Nutzer in Kauf.

Das geht aus einer Antwort hervor, die ein Nutzer am 5. November 2026 auf GitHub veröffentlicht hat. Nach seinen Angaben stammt die Stellungnahme von der European Payments Initiative (EPI), dem Unternehmen hinter Wero. Darin erklärt EPI, weshalb alternative Betriebssysteme und bestimmte Gerätekonfigurationen derzeit nicht im Mittelpunkt der Entwicklung stehen.

Wero begründet fehlende Unterstützung alternativer Betriebssysteme

EPI verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, Wero möglichst vielen Verbrauchern in seinen Kernmärkten zugänglich zu machen. Dafür konzentriert sich das Unternehmen auf die am weitesten verbreiteten mobilen Banking-Plattformen und Geräte.

Dass dadurch bestimmte Nutzer ausgeschlossen werden können, räumt EPI ausdrücklich ein. Das betrifft insbesondere Menschen, die kein Mobile Banking verwenden oder alternative Betriebssysteme und Geräte außerhalb der etablierten Apple- und Android-Ökosysteme bevorzugen.

Die wesentlichen Aussagen der Stellungnahme:

Wero priorisiert derzeit die am häufigsten genutzten mobilen Plattformen.

Stabilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit haben laut EPI Vorrang.

Für die Fehlerbehebung auf nicht unterstützten Systemen sollen keine zusätzlichen Ressourcen gebunden werden.

Rückmeldungen betroffener Nutzer sollen in die langfristige Produktplanung einfließen.

Einen konkreten Zeitplan für eine breitere Plattformunterstützung nennt EPI nicht. Auch eine verbindliche Zusage für alternative Betriebssysteme lässt sich aus der Antwort nicht ableiten.

Wero und die Google-Zertifizierung

Besonders interessant ist dabei der Umgang mit GrapheneOS und anderen alternativen Android-Betriebssystemen. Berichten aus der Community zufolge verweigert Wero auf solchen Geräten inzwischen teilweise den Dienst, weil die erforderliche Google-Zertifizierung fehlt.

Vergleichbare Einschränkungen gibt es auch bei anderen Banking- und Bezahl-Apps, allerdings längst nicht bei allen. Sicherheitsprüfungen wie Googles Play Integrity API können modifizierte oder nicht zertifizierte Systeme ausschließen. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass diese unsicher sind.

Gerade bei GrapheneOS, das besonderen Wert auf Sicherheit und Datenschutz legt, ist die Abhängigkeit von Googles Zertifizierung deshalb durchaus diskussionswürdig.

Die Stellungnahme wurde im Rahmen einer Diskussion im GitHub-Projekt „banking-apps-compat-report“ veröffentlicht, das sich mit der Kompatibilität von Banking-Apps beschäftigt. Bitte bedenken: Eine eigenständige offizielle Veröffentlichung von EPI ist der Beitrag nicht.

Für einen Bezahldienst, der sich als europäische Alternative etablieren möchte, ist diese Strategie durchaus bemerkenswert. Denn gerade bei einer möglichst breiten Zugänglichkeit könnte sich Wero von anderen Angeboten unterscheiden. Stattdessen orientiert sich die Plattformunterstützung vorerst an den dominierenden mobilen Ökosystemen. Das überrascht nicht, es ist dennoch angebracht, dass einmal festzuhalten.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗