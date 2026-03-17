WhatsApp auf Garmin Smartwatches gestartet – lesen und antworten direkt möglich

Der Hersteller Garmin bringt eine WhatsApp-App auf ausgewählte Smartwatches und erweitert damit die Kommunikationsfunktionen.

Garmin hat eine neue WhatsApp-App für kompatible Smartwatches vorgestellt. Die Anwendung ist laut Unternehmensangaben ab sofort kostenlos im Connect IQ Store verfügbar und unterstützt Modelle aus den Serien fenix, Forerunner, Venu und vívoactive. Voraussetzung ist ein verbundenes Smartphone mit installierter WhatsApp-App.

Mit der App lassen sich Nachrichten direkt auf der Uhr lesen und beantworten. Nutzer können eine Display-Tastatur verwenden oder Emojis und Symbole versenden. Zudem zeigt die Anwendung Chatverläufe mit bis zu zehn Nachrichten sowie eingehende Anrufe an, die sich bei Bedarf ablehnen lassen.

WhatsApp auf Garmin Smartwatches: Funktionen und Voraussetzungen

Wichtige Funktionen im Überblick:

Anzeige aktueller Nachrichten und Chats

Antworten per Tastatur auf der Uhr

Versand von Emojis und Symbolen

Darstellung von Chatverläufen

Anzeige und Ablehnung eingehender Anrufe

Laut Garmin ist WhatsApp derzeit die einzige Drittanbieter-Nachrichten-App auf den eigenen Smartwatches. Ich halte die Integration für einen logischen und längst überfälligen Schritt, da Smartwatches zunehmend eigenständiger werden und Nutzer erwarten, zentrale Funktionen wie Messaging direkt am Handgelenk nutzen zu können.