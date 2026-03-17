Software

WhatsApp auf Garmin Smartwatches gestartet – lesen und antworten direkt möglich

Autor-Bild
Von
Google News
| 1 Kommentar
BIld: Garmin

Der Hersteller Garmin bringt eine WhatsApp-App auf ausgewählte Smartwatches und erweitert damit die Kommunikationsfunktionen.

Garmin hat eine neue WhatsApp-App für kompatible Smartwatches vorgestellt. Die Anwendung ist laut Unternehmensangaben ab sofort kostenlos im Connect IQ Store verfügbar und unterstützt Modelle aus den Serien fenix, Forerunner, Venu und vívoactive. Voraussetzung ist ein verbundenes Smartphone mit installierter WhatsApp-App.

Mit der App lassen sich Nachrichten direkt auf der Uhr lesen und beantworten. Nutzer können eine Display-Tastatur verwenden oder Emojis und Symbole versenden. Zudem zeigt die Anwendung Chatverläufe mit bis zu zehn Nachrichten sowie eingehende Anrufe an, die sich bei Bedarf ablehnen lassen.

WhatsApp auf Garmin Smartwatches: Funktionen und Voraussetzungen

Wichtige Funktionen im Überblick:

  • Anzeige aktueller Nachrichten und Chats
  • Antworten per Tastatur auf der Uhr
  • Versand von Emojis und Symbolen
  • Darstellung von Chatverläufen
  • Anzeige und Ablehnung eingehender Anrufe

Laut Garmin ist WhatsApp derzeit die einzige Drittanbieter-Nachrichten-App auf den eigenen Smartwatches. Ich halte die Integration für einen logischen und längst überfälligen Schritt, da Smartwatches zunehmend eigenständiger werden und Nutzer erwarten, zentrale Funktionen wie Messaging direkt am Handgelenk nutzen zu können.

WhatsApp öffnet Chats für Nichtnutzer

Der Messenger WhatsApp führt eine neue Funktion ein, mit der Nutzer auch mit Personen ohne WhatsApp-Konto chatten können. Die Funktion…

16. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Julius 👋
    sagt am

    Bin mal gespannt ob die App dort auch so schlecht optimiert ist wie auf WearOS. Dort saugt die App extrem viel der Akkukapazität weg, ohne das man diese groß nutzt.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Software / WhatsApp auf Garmin Smartwatches gestartet – lesen und antworten direkt möglich
Weitere Neuigkeiten
Apple als Vorbild: Beats schnappt sich Nike als Partner
in Audio
Fortnite Header
Fortnite für Android kehrt zurück zu Google
in Gaming
DHL-App: Mehr Kontrolle über Benachrichtigungen
in Software
Playstation Portal Header
PlayStation Portal: Sony bessert schon wieder nach
in Gaming
Spider Man Tom Holland
Spider-Man: Marvel bricht ab morgen das Schweigen
in Unterhaltung
Audi kündigt den A2 e-tron überraschend an
in Mobilität
Tesla zeigt neues Elektroauto „voraussichtlich“ im April
in Mobilität
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple hat die Touch-Zukunft bei Macs noch nicht entschieden
in Computer
Sky Logo Header
Sky startet Mega-Deal: Komplettpaket mit Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis
in Schnäppchen
Days Gone Header
PlayStation: Bend Studio arbeitet am „nächsten hochkarätigen Konsolentitel“
in Gaming