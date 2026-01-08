WhatsApp erweitert Funktionen für Gruppenchats

Dienste

Der Messenger WhatsApp erweitert seine Gruppenchats um neue Funktionen, die Rollen, Ausdrucksmöglichkeiten und die Planung gemeinsamer Termine erleichtern sollen.

WhatsApp stellt zum Jahresbeginn mehrere Neuerungen für Gruppenchats vor. Ziel ist es laut Unternehmensangaben, die Kommunikation in Gruppen übersichtlicher zu gestalten und Nutzern mehr Möglichkeiten zur individuellen Darstellung zu geben. Die Funktionen sind unabhängig vom verwendeten Endgerät nutzbar und richten sich an private Alltagsgruppen ebenso wie an organisierte Gemeinschaften.

Eine zentrale Neuerung sind individuelle Mitgliedslabel innerhalb von Gruppenchats. Nutzer können sich pro Gruppe eine eigene Bezeichnung geben, die ihre jeweilige Rolle widerspiegelt. Dadurch können unterschiedliche Kontexte innerhalb verschiedener Gruppen klarer dargestellt werden, etwa familiäre oder sportliche Zusammenhänge.

Neue Funktionen für Organisation und Ausdruck in WhatsApp-Gruppen

Neben den Mitgliedslabels führt WhatsApp sogenannte Text Sticker ein. Dabei lassen sich einzelne Wörter direkt in Sticker umwandeln und dauerhaft in Sticker Sammlungen speichern. Nach Angaben des Unternehmens soll dies helfen, Inhalte hervorzuheben und Gespräche visuell abwechslungsreicher zu gestalten.

Ebenfalls neu sind erweiterte Erinnerungen für Gruppenereignisse. Beim Erstellen eines Termins können nun individuelle Erinnerungszeiten für eingeladene Mitglieder festgelegt werden. WhatsApp verweist darauf, dass sich damit Treffen, Feiern oder Gruppenanrufe besser koordinieren lassen.

Kurzüberblick zu den Neuerungen:

  • Individuelle Rollenbezeichnungen pro Gruppenchat
  • Umwandlung von Text in speicherbare Sticker
  • Flexible Erinnerungen für Gruppentermine

Abschließend verweist WhatsApp auf bereits bestehende Gruppenfunktionen wie das Teilen großer Dateien bis zu 2 GB, HD Medien, Bildschirmfreigaben und Sprachchats. Aus meiner Sicht zeigen die Neuerungen vor allem, dass WhatsApp Gruppenchats stärker strukturieren will, ohne den informellen Charakter der Kommunikation aufzugeben. Gut so!

