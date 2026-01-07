Fintech

Neue Direktbank für Deutschland: Aus Barclays wird easybank

Autor-Bild
Von
|

Die Marke easybank tritt ab Februar 2026 als neue Direktbank in Deutschland an.

Das deutsche Privatkundengeschäft, das bisher unter Barclaycard und Barclays Consumer Bank Europe firmierte, wurde Anfang 2025 von der britischen Barclays Group an die BAWAG Group verkauft. Unter der neuen Marke easybank sollen Kreditkarten, Ratenkredite und Tagesgeldkonten ab Februar 2026 verfügbar sein.

Die Barclays Group hat der BAWAG das Nutzungsrecht an der Marke „Barclays” für das Privatkundengeschäft in Deutschland und Österreich übertragen. Die Barclays Group und die BAWAG stehen in keinem Beteiligungsverhältnis zueinander und handeln für ihre Geschäftsbereiche unabhängig voneinander.

Digitale Infrastruktur und zukünftige Produktentwicklung

Gestützt durch die BAWAG Group erfolgt derzeit die Migration aller geschäftsrelevanten Systeme auf die technologische Infrastruktur der Gruppe.

Dieser Prozess soll voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Danach wird die mobile App vollständig überarbeitet und mit erweiterten Funktionen ausgestattet.

Ab 2027 plant die Bank, ihr Produktportfolio in Deutschland zu erweitern, unter anderem durch den Einstieg in das Online-Brokerage. Laut Unternehmensangaben sollen auch neue Kooperationen den Ausbau des Geschäfts unterstützen.

Kernprodukte und Service für Bestandskunden

  • Kostenfreie easybank Visa Kreditkarte bleibt zentral
  • Premiumkarten easybank Gold und Platinum Double weiterhin verfügbar
  • Eurowings Kreditkarten mit Vorteilen beim Reisen unverändert
  • Tagesgeldkonten und Ratenkredite für Bestandskunden
  • Mobile Banking im neuen Design ab Februar 2026

Bestandskunden müssen keine Änderungen vornehmen. Alle Produkte, Konditionen und Zugangsdaten bleiben gültig. Neue Kunden erhalten ab Februar 2026 sofort Kreditkarten im easybank-Design.

Info

Die bestehenden Barclays- und Eurowings-Kreditkarten bleiben nutzbar, ein Austausch auf das neue easybank-Design beginnt im März 2026 und soll bis Mitte 2027 abgeschlossen sein.

Ich sehe in der Einführung der Marke in Deutschland eine logische Fortsetzung der Strategie von BAWAG, bestehende digitale Angebote zu konsolidieren und gleichzeitig auf künftige Produktentwicklungen zu setzen. Die BAWAG Group ist eine österreichische Bankengruppe mit Sitz in Wien. Sie gehört zu den größten Banken Österreichs und ist im Retail- und Firmenkundengeschäft tätig.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Postbank Zentrale

Postbank Zinssparen startet in die nächste Runde – 2,2% p. a. für 12 Monate

Die Postbank offeriert das Produkt Zinssparen ab sofort in verbesserter Form. Dabei handelt es sich um ein Festgeld. Ab heute…

5. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Neue Direktbank für Deutschland: Aus Barclays wird easybank
Weitere Neuigkeiten
Logi Options+ für Mac vorübergehend unbrauchbar – Update wird verteilt
in Zubehör
Dreame zeigt erstes Elektroauto und dürfte es damit schwer haben
in Mobilität
Dreame bringt neuen Backofen, Geschirrspüler und Kühlschränke nach Deutschland
in Smart Home
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen und Audi: Kommt bald der Preis-Schock für Kunden?
in Mobilität
IKEA überrascht mit extrem günstigen Lautsprecher
in Audio
Xiaomi macht sein erstes Elektroauto teurer
in Mobilität
Klarmobil im Telekom-Netz: 30 GB für 9,99 € pro Monat und mehr
in Tarife | Update
Philips Hue erweitert Lichtszenen um räumliche Analyse
in Smart Home
Sony Bravia Xr A95l Tv Detail Header
Dolby Vision 2 startet 2026: Diese TVs sind dabei
in News
Verkehr und Gebäude schwächeln: Deutschlands Klimabilanz wackelt
in Gesellschaft