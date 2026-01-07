Neue Direktbank für Deutschland: Aus Barclays wird easybank

Die Marke easybank tritt ab Februar 2026 als neue Direktbank in Deutschland an.

Das deutsche Privatkundengeschäft, das bisher unter Barclaycard und Barclays Consumer Bank Europe firmierte, wurde Anfang 2025 von der britischen Barclays Group an die BAWAG Group verkauft. Unter der neuen Marke easybank sollen Kreditkarten, Ratenkredite und Tagesgeldkonten ab Februar 2026 verfügbar sein.

Die Barclays Group hat der BAWAG das Nutzungsrecht an der Marke „Barclays” für das Privatkundengeschäft in Deutschland und Österreich übertragen. Die Barclays Group und die BAWAG stehen in keinem Beteiligungsverhältnis zueinander und handeln für ihre Geschäftsbereiche unabhängig voneinander.

Digitale Infrastruktur und zukünftige Produktentwicklung

Gestützt durch die BAWAG Group erfolgt derzeit die Migration aller geschäftsrelevanten Systeme auf die technologische Infrastruktur der Gruppe.

Dieser Prozess soll voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Danach wird die mobile App vollständig überarbeitet und mit erweiterten Funktionen ausgestattet.

Ab 2027 plant die Bank, ihr Produktportfolio in Deutschland zu erweitern, unter anderem durch den Einstieg in das Online-Brokerage. Laut Unternehmensangaben sollen auch neue Kooperationen den Ausbau des Geschäfts unterstützen.

Kernprodukte und Service für Bestandskunden

Kostenfreie easybank Visa Kreditkarte bleibt zentral

Premiumkarten easybank Gold und Platinum Double weiterhin verfügbar

Eurowings Kreditkarten mit Vorteilen beim Reisen unverändert

Tagesgeldkonten und Ratenkredite für Bestandskunden

Mobile Banking im neuen Design ab Februar 2026

Bestandskunden müssen keine Änderungen vornehmen. Alle Produkte, Konditionen und Zugangsdaten bleiben gültig. Neue Kunden erhalten ab Februar 2026 sofort Kreditkarten im easybank-Design.

Info Die bestehenden Barclays- und Eurowings-Kreditkarten bleiben nutzbar, ein Austausch auf das neue easybank-Design beginnt im März 2026 und soll bis Mitte 2027 abgeschlossen sein.

Ich sehe in der Einführung der Marke in Deutschland eine logische Fortsetzung der Strategie von BAWAG, bestehende digitale Angebote zu konsolidieren und gleichzeitig auf künftige Produktentwicklungen zu setzen. Die BAWAG Group ist eine österreichische Bankengruppe mit Sitz in Wien. Sie gehört zu den größten Banken Österreichs und ist im Retail- und Firmenkundengeschäft tätig.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →