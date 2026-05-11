Schnäppchen

Letzte Chance: EVENTIM bietet Rabatt mit Wero-Zahlung

Autor-Bild
Von
Google News
|

Das Ticketportal EVENTIM bietet nur noch bis morgen einen Rabatt für Zahlungen mit Wero an.

Laut Unternehmensangaben erhalten Kunden bei einer Bestellung über die spezielle Aktionsseite nur noch bis morgen, den 12. Mai 2025, einen Sofortrabatt von 10 Euro, wenn die Zahlung über Wero erfolgt. Der Rabatt gilt pro Bestellung einmalig.

Für die Nutzung des Angebots gilt ein Mindestbestellwert von 30 Euro. Mehrere Bestellungen pro Person bleiben laut EVENTIM erlaubt. Eine Kombination mit anderen Gutscheinen, Rabatten oder Aktionscodes ist jedoch ausgeschlossen. Bereits abgeschlossene Bestellungen können nachträglich nicht berücksichtigt werden.

EVENTIM-Rabatt mit Wero nur noch kurz verfügbar

Die Aktion ist ausschließlich über die Seite eventim.de/wero nutzbar. In der EVENTIM-App kann der Rabattcode laut den Teilnahmebedingungen (PDF) nicht eingelöst werden. Zudem sind Gutscheinkäufe generell von der Aktion ausgeschlossen.

Wichtige Bedingungen im Überblick:

  • 10 Euro Rabatt pro Bestellung
  • Mindestbestellwert von 30 Euro
  • Nur über die Wero-Aktionsseite gültig
  • Keine Kombination mit anderen Aktionen
  • Aktion endet am 12. Mai 2026
Dkb Header

DKB bestätigt Angebot zum Altersvorsorgedepot

Zum Start des Altersvorsorgedepots kündigt die DKB an, ein eigenes Angebot bereitstellen zu wollen. Die DKB wird im Rahmen der…

11. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Letzte Chance: EVENTIM bietet Rabatt mit Wero-Zahlung
Weitere Neuigkeiten
Dkb Header
DKB bestätigt Angebot zum Altersvorsorgedepot
in Fintech
Samsung Tv 2025
Samsung fährt neue Displaytechnologie bei Smart TVs zurück
in Unterhaltung
Gta 6 Jason Duval
GTA 6: Trailer 3, Vorbestellungen, Preis, Cover und mehr diese Woche?
in Gaming
Liquid Glass: Apple plant „kleines Redesign“ für eine Plattform
in Firmware und Updates
Nintendo will nach Preis-Schock mit „robusten“ Spielen kontern
in Gaming
Porsche Logo 2025 Header
Fokus auf „Kerngeschäft“: Porsche mistet aus
in Mobilität
TEST: Meine Meinung zu Saros auf der PS5 Pro
in Kommentar
Das neue Scrubs bekommt offiziell eine 2. Staffel
in Unterhaltung
Mein Tipp der Woche: Nuki Smart Lock mit Keypad 2
in Kommentar
backFlip 19/2026: Mercedes schockt mit Preis: So teuer ist die neue C-Klasse
in backFlip