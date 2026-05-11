Letzte Chance: EVENTIM bietet Rabatt mit Wero-Zahlung

Das Ticketportal EVENTIM bietet nur noch bis morgen einen Rabatt für Zahlungen mit Wero an.

Laut Unternehmensangaben erhalten Kunden bei einer Bestellung über die spezielle Aktionsseite nur noch bis morgen, den 12. Mai 2025, einen Sofortrabatt von 10 Euro, wenn die Zahlung über Wero erfolgt. Der Rabatt gilt pro Bestellung einmalig.

Für die Nutzung des Angebots gilt ein Mindestbestellwert von 30 Euro. Mehrere Bestellungen pro Person bleiben laut EVENTIM erlaubt. Eine Kombination mit anderen Gutscheinen, Rabatten oder Aktionscodes ist jedoch ausgeschlossen. Bereits abgeschlossene Bestellungen können nachträglich nicht berücksichtigt werden.

EVENTIM-Rabatt mit Wero nur noch kurz verfügbar

Die Aktion ist ausschließlich über die Seite eventim.de/wero nutzbar. In der EVENTIM-App kann der Rabattcode laut den Teilnahmebedingungen (PDF) nicht eingelöst werden. Zudem sind Gutscheinkäufe generell von der Aktion ausgeschlossen.

Wichtige Bedingungen im Überblick: