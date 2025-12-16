WhatsApp: Mitgliedslabels in Gruppen starten

Dienste

WhatsApp führt Gruppenmitgliedslabels offiziell ein, um die Rollenübersicht und Selbstbeschreibung in Gruppenchats zu verbessern.

Nach einer längeren Testphase steht die neue Funktion ab sofort für alle Nutzer zur Verfügung. Die aktuellste App Version vorausgesetzt. Mit den sogenannten Gruppenmitgliedslabels können Mitglieder ihre Rolle oder Funktion innerhalb einer WhatsApp-Gruppe sichtbar machen.

Laut Angaben von WhatsApp erscheint das Label direkt unter dem Namen im Chatverlauf sowie in der Mitgliederliste, wobei es stets nur für die jeweilige Gruppe gilt.

Neue WhatsApp-Funktion für individuelle Gruppenrollen

Das Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen eines Mitgliedslabels erfolgt über die Gruppeninformationen innerhalb der App. Nutzer öffnen dazu den Gruppenchat, wählen den Gruppennamen aus und können ihr Label über das eigene Profil eintragen oder ändern. Die maximale Länge beträgt 30 Zeichen, Sonderzeichen, Häkchen und Links sind nicht erlaubt.

Wichtige Funktionen im Überblick:

  • Pro Gruppe individuelles Label festlegen
  • Bearbeitung direkt im Gruppenchat möglich
  • Anzeige unter dem Namen im Chat und Mitgliederverzeichnis
  • Maximal 30 Zeichen ohne Sonderzeichen

Nach Angaben von WhatsApp soll die Funktion vor allem helfen, Rollen in größeren oder thematisch organisierten Gruppen klar zu kennzeichnen und so die Kommunikation zu strukturieren. Unterschiedliche Labels können für verschiedene Gruppen genutzt werden.

Ich halte dieses Update für eine nützliche Ergänzung, da es in vielen WhatsApp-Gruppen zu mehr Übersichtlichkeit und besserem Zuordnung der jeweiligen Personen beitragen dürfte.

