iOS 26.3 startet als Beta: Apple überrascht mit Android-Option

Apple hat iOS 26.2 abgeschlossen und bevor wir uns mit iOS 26.4 (dem vermutlich größten Update bei iOS 26) beschäftigen, kommt noch iOS 26.3. Da gab es diese Woche wie erwartet die erste Beta, das Update dürfte dann Ende Januar kommen.

Apple iOS 26.3: Leichter Wechsel zu Android

Was ist neu bei iOS 26.3? Apple erleichtert den Transfer zu Android mit einer ganz neuen Option in den Einstellungen, bei der man seine Daten übertragen kann. Man kann Fotos, Daten, Passwörter, Notizen und vieles mehr zu Android übertragen.

Google wird so eine Option übrigens auch bei Android einbauen, wie 9TO5Google vor ein paar Tagen herausgefunden hat, die beiden Unternehmen haben hier also zusammengearbeitet. Apple und Google wollen den Wechsel etwas erleichtern.

Apple iOS 26.3: Nachrichten für Wearables

Darüber hinaus gibt es eine Neuerung für die EU mit „Notification Forwarding“. Ist das aktiviert, dann kann man sich alle Benachrichtigungen auf ein Wearable seiner Wahl schicken lassen. Apple muss sich hier öffnen, damit Alternativen für die Apple Watch attraktiver werden. Ich weiß aber nicht, ob das der EU wirklich reichen wird.

Aktiviert man diese Option, dann kann man übrigens keine Nachrichten mehr auf der Apple Watch selbst erhalten, denn das funktioniert nur mit einem Wearable.

Einen finalen Changelog gibt es bisher noch nicht, aber Apple hat hier und da noch ein paar Kleinigkeiten geändert. Wetter bekommt jetzt beispielsweise eine eigene Kategorie bei den Wallpapern, bisher war das noch mit Astronomie vermischt.

Es ist die erste Beta für iOS 26.3, bis zum finalen Update kann sich noch einiges ändern. Wir werden euch dann natürlich an dieser Stelle entsprechend informieren.