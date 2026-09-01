WiFi 8 kommt: TP-Link startet mit bis zu 22 Gbit/s

TP-Link präsentiert auf der IFA 2026 sein erstes WiFi-8-Portfolio mit dem Archer 8 Ultra und dem Deco 8 Ultra.

Mit WiFi 8 will TP-Link nicht einfach nur die maximale Datenrate weiter nach oben schrauben. Im Mittelpunkt stehen laut Unternehmen vor allem eine stabilere Verbindung, eine bessere Versorgung in Randbereichen und ein zuverlässigeres Netz bei vielen gleichzeitig verbundenen Geräten.

Der Archer 8 Ultra ist ein Tri-Band-Router mit einer aggregierten WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 19 Gbit/s. Kabelgebunden sind bis zu 10 Gbit/s möglich. TP-Link verbaut 18 interne Antennen und setzt beim Gehäuse bewusst auf ein Design, das nicht mehr zwingend im Schrank verschwinden soll. Der Vorverkauf startet am 30. September 2026.

Deco 8 Ultra deckt bis zu 910 Quadratmeter ab

Noch höhere Werte nennt TP-Link für das Mesh-System Deco 8 Ultra. Es erreicht laut Hersteller aggregiert bis zu 22 Gbit/s. Ein Set aus drei Geräten soll eine Fläche von bis zu 910 Quadratmetern abdecken und mehr als 200 verbundene Geräte unterstützen.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Archer 8 Ultra mit bis zu 19 Gbit/s

Deco 8 Ultra mit bis zu 22 Gbit/s

Bis zu 10 Gbit/s über Kabel

Deco-Set für bis zu 910 m² und über 200 Geräte

Archer 8 Ultra ab 30. September vorbestellbar

Technisch setzt TP-Link auf seine sogenannte Wi-Fi 8 Stability Engine. Technologien wie Enhanced Long Range, Non-Primary Channel Access und neue Modulationsverfahren sollen Reichweite, Netzwerkauslastung und Verbindungen bei Störungen verbessern.

Parallel startet die für Deutschland entwickelte TP-LinkBox 7 in den Vorverkauf. Die UVP beträgt 179,90 Euro. Im Tapo Store wird sie bis zum 10. September für 149,90 Euro angeboten, wobei das Angebot auf 50 Geräte begrenzt ist. Auf der IFA zeigt TP-Link außerdem die TP-LinkBox 7 Pro und TP-LinkBox 7 Pro Fiber.

Ich finde den Ansatz bei WiFi 8 durchaus spannend. Noch höhere Spitzenwerte lesen sich gut, für die meisten Haushalte dürften eine bessere Reichweite und stabilere Verbindungen im Alltag aber der deutlich wichtigere Fortschritt sein.

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