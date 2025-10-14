Hardware

Withings BPM Vision zur Blutdruck- und EKG-Messung startet in den Markt

Withings BPM Vision

Withings bringt mit BPM Vision ein neues Gerät zur kombinierten Blutdruck- und EKG-Messung für die Nutzung zu Hause auf den Markt.

Das CE-zertifizierte BPM Vision ermöglicht laut Hersteller eine präzise Erfassung des Blutdrucks und erkennt potenzielle Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern. Es verfügt über ein 2,8-Zoll-Farbdisplay mit visuellen Anleitungen, um Nutzer sicher durch den Messvorgang zu führen. Ziel sei es, Fehlerquellen zu vermeiden und verlässliche Ergebnisse im häuslichen Umfeld zu erzielen.

Blutdruck- und EKG-Daten per App und Cloud abrufbar

Die erfassten Werte werden über WLAN automatisch mit der Withings App synchronisiert, wo sie grafisch aufbereitet und gespeichert werden. Laut Withings können Nutzer ihre Ergebnisse dort nachvollziehen und bei Bedarf mit Ärztinnen und Ärzten teilen.

Ergänzend bietet der kostenpflichtige Gesundheitsdienst Withings+ Funktionen wie den „Cardio Check-Up“, bei dem Kardiologen die Messungen innerhalb von 24 Stunden auswerten.

Kernfunktionen von BPM Vision

  • Integriertes Einkanal-EKG zur Erkennung von Vorhofflimmern
  • Schritt-für-Schritt-Anleitung auf großem Farbdisplay
  • Dreifachmessung zur Zuverlässigkeitsprüfung
  • WLAN-Synchronisierung und unbegrenzte Datenspeicherung
  • Akkulaufzeit bis zu einem Jahr, USB-C-Ladefunktion

Das Gerät kostet 179,95 € und ist zunächst über die Website des Herstellers erhältlich. Weitere Vertriebspartner wie Amazon sollen folgen. Laut Gründer Éric Carreel basiert die Entwicklung auf Erfahrungen aus früheren Modellen und Rückmeldungen von Nutzern, um Genauigkeit und Bedienkomfort zu verbessern.

