Apple Brille soll zwei unterschiedliche Modi besitzen

Apple zieht die Entwicklung einer smarten Brille angeblich vor und wird uns zwar diese Woche eine Vision Pro mit M5-Chip zeigen, die VR-Brille hat derzeit jedoch keinen Fokus und eine günstigere und leichtere Version soll sogar auf Eis liegen.

In etwa einem Jahr könnte Apple die erste AR-Brille zeigen, dann aber noch ohne Display, eine solche Version ist für 2028 vorgesehen, wobei Apple die Entwicklung „beschleunigt“ hat. Jetzt hat Mark Gurman neue Details zu dieser Brille verraten.

Sie wird zwei Modi besitzen, in Kombination mit dem iPhone gibt es ein „leichtes“ OS, welches für den mobilen Einsatz optimiert wird, und daheim, in Kombination mit einem Mac, wird Apple angeblich das vollwertige visionOS der Vision Pro nutzen.

Es würde mich aber stark wundern, wenn visionOS auf einer leichten und dünnen Brille läuft, entweder das ist am Ende doch eine stark abgespeckte Version oder das OS wird auf den Mac ausgelagert und auf die Brille von Apple gestreamt. Ich tippe auf eine abgespeckte Version, da diese bei einer AR-Brille vollkommen reicht.