Withings startet U-Scan für Urinanalyse zu Hause

Withings bringt mit U-Scan ein Heimlabor zur Urinanalyse auf den Markt.

Der französische Hersteller Withings hat den Verkaufsstart seines neuen Produkts U-Scan angekündigt, das laut Unternehmensangaben als weltweit erstes Urinanalyse-Labor für zu Hause konzipiert ist. Das Gerät soll alltägliche Routinen in ein Werkzeug zur präventiven Gesundheitsüberwachung verwandeln.

U-Scan besteht aus einem smarten Reader und austauschbaren Testkartuschen, die verschiedene Gesundheitsbereiche abdecken. Die Analyse erfolgt automatisch und diskret im Badezimmer, die Ergebnisse werden in der Withings App angezeigt. Nach mehr als sieben Jahren Entwicklung soll die Technologie eine präzise Auswertung von Urinproben ermöglichen.

Varianten für Ernährung und Nierengesundheit

Zum Start bietet Withings zwei Modelle an: U-Scan Nutrio und U-Scan Calci. Nutrio misst laut Hersteller Biomarker wie pH-Wert, Hydration, Ketone und Vitamin C, um Einblicke in Ernährung und Stoffwechsel zu geben. Calci erfasst Werte wie Calcium, pH und Urinkonzentration, um mögliche Risikofaktoren für Nierensteine zu erkennen.

Kernfunktionen laut Hersteller:

Automatische Urinanalyse direkt im Badezimmer

App-Anbindung mit Diagrammen und Trendverläufen

Zwei Kartuschenvarianten für unterschiedliche Gesundheitsziele

Diskrete, hygienische Anwendung

Verfügbarkeit ab 29. Oktober 2025

Withings gibt an, dass U-Scan Nutrio ab dem 29. Oktober 2025 über die eigene Website für 349,95 Euro erhältlich ist. Die Variante Calci erscheint zeitgleich in limitierter Auflage.

Ich finde das Konzept spannend, aber auch etwas gewöhnungsbedürftig. Die Idee, Gesundheit über das stille Örtchen zu überwachen, dürfte für Diskussionen sorgen, vor allem, was Datenschutz und Alltagstauglichkeit betrifft.

