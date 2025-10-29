Smart Home

Homematic IP: Probleme in Home Assistant

Homematic Ip Heizkoerperthermostat Evo 3

Ein Update bei Homematic IP sorgt für massive Ausfälle der Cloud-Integration in Home Assistant

Auf der Open-Source-Plattform Home Assistant häufen sich aktuell Berichte über Ausfälle der Homematic IP Cloud-Integration. Mehrere Nutzer melden, dass Sensoren und Aktoren seit Version 2025.10.3 keine Statusdaten mehr aktualisieren und Geräte eingefroren erscheinen. Da ich die Integration selbst nutze, kann ich das bestätigen.

Die betroffenen Systeme zeigen weiterhin Verbindung zur Homematic-IP-App und reagieren über Alexa oder direkt in der Cloud fehlerfrei. In Home Assistant hingegen bleiben Werte und Schaltzustände stehen. In den Protokollen taucht der Fehlercode ‚IFeatureDeviceCoProError‘ auf, der laut seit dem letzten Cloud- oder Firmware-Update auftritt.

Community bestätigt Fehler und sucht Workarounds

Auf GitHub wurde der Fehler unter mehreren Issues dokumentiert. Anwender berichten von zeitgleichen Ausfällen rund um den 22. Oktober 2025. Als Übergangslösung nutzen einige eine Automatisierung, die die Integration regelmäßig neu lädt. Andere spielen angepasste Dateien über den Ordner custom_components ein, um das fehlerhafte Verhalten zu umgehen.

Reaktionen und Korrekturen

  • Entwickler haben einen Fix mit Version 2.3.1 der Homematic-IP-Bibliothek
  • Ein Update für Home Assistant Core soll das Problem mit Version 2025.10.5 beheben
  • Manuelle Eingriffe sind bis dahin nur erfahrenen Nutzern zu empfehlen

Nach Angaben aus dem Entwicklerforum ist die korrigierte Integration bereits im Home Assistant-Repository eingepflegt, aber noch nicht im offiziellen Release enthalten. Nutzer sollten in Kürze ein automatisches Update erhalten.

Homematic IP: Erweiterte Automatisierung und Filterfunktionen starten

Homematic IP: Erweiterte Automatisierung und Filterfunktionen starten

Homematic IP Version 3.6.14 ist am 28. Oktober 2025 für iOS erschienen und bringt neue Steuerfunktionen sowie verbesserte Filteroptionen für…

28. Oktober 2025

