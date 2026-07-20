WM 2030 bei der Telekom: MagentaTV zeigt das komplette Turnier

Die Telekom hat sich die Medienrechte an der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert.

Damit werden alle 104 Spiele des Turniers exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein. Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 8. Juni bis zum 21. Juli 2030 statt und wird mit 48 Nationalmannschaften ausgetragen. Austragungsorte sind Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Paraguay und Argentinien.

Laut Unternehmensangaben ergänzt der Erwerb der WM-Rechte das bestehende Sportangebot von MagentaTV. Bereits zuvor hatte sich die Telekom die Medienrechte an der Fußball-Europameisterschaft 2028 gesichert. Dort sollen ebenfalls alle 51 Partien verfügbar sein, darunter 17 exklusive Spiele.

Fußball-WM 2030 mit sechs Gastgeberländern

Wichtige Eckdaten:

Turnier vom 8. Juni bis 21. Juli 2030

48 Nationalmannschaften und 104 Spiele

Austragung in sechs Ländern auf drei Kontinenten

Alle Partien exklusiv bei MagentaTV

Die Telekom verweist auf hohe Zuschauerzahlen und Kundenzuwächse während vergangener Turniere.

Welche Auswirkungen die Exklusivität auf Zuschauer und Wettbewerb haben wird, bleibt abzuwarten. Der Medienstaatsvertrag schreibt zumindest vor, dass die Spiele mit deutscher Beteiligung sowie einige andere Spiele frei empfangbar sein müssen. Es ist davon auszugehen, dass die Telekom wieder einige Spiele unterlizenziert.

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