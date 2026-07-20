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WM 2030 bei der Telekom: MagentaTV zeigt das komplette Turnier

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MagentaTV (KI)

Die Telekom hat sich die Medienrechte an der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert.

Damit werden alle 104 Spiele des Turniers exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein. Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 8. Juni bis zum 21. Juli 2030 statt und wird mit 48 Nationalmannschaften ausgetragen. Austragungsorte sind Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Paraguay und Argentinien.

Laut Unternehmensangaben ergänzt der Erwerb der WM-Rechte das bestehende Sportangebot von MagentaTV. Bereits zuvor hatte sich die Telekom die Medienrechte an der Fußball-Europameisterschaft 2028 gesichert. Dort sollen ebenfalls alle 51 Partien verfügbar sein, darunter 17 exklusive Spiele.

Fußball-WM 2030 mit sechs Gastgeberländern

Wichtige Eckdaten:

  • Turnier vom 8. Juni bis 21. Juli 2030
  • 48 Nationalmannschaften und 104 Spiele
  • Austragung in sechs Ländern auf drei Kontinenten
  • Alle Partien exklusiv bei MagentaTV

Die Telekom verweist auf hohe Zuschauerzahlen und Kundenzuwächse während vergangener Turniere.

Welche Auswirkungen die Exklusivität auf Zuschauer und Wettbewerb haben wird, bleibt abzuwarten. Der Medienstaatsvertrag schreibt zumindest vor, dass die Spiele mit deutscher Beteiligung sowie einige andere Spiele frei empfangbar sein müssen. Es ist davon auszugehen, dass die Telekom wieder einige Spiele unterlizenziert.

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  1. Peter 🌟
    sagt am

    Ah, je mehr kommerzialisiert wird, desto weniger werden sich die Leute Fussballschauen leisten können.
    Da mich Fussball von Jahr zu Jahr auch immer wenigster interessiert, finde ich die Entwicklung gar nicht mal zu schlecht, wenn Fussball dadurch unbeliebter wird. Bei den jüngeren ist das Interesse sowieso viel weniger ausgerägt als bei den Ü60.

    Antworten
  2. zoula 🌟
    sagt am

    Die Frauen Fussball WM wird 2027 ebenfalls übertragen von MagentaTV und sollte hier nicht unerwähnt bleiben.

    Antworten

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