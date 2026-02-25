Gaming

Wolverine hat ein Datum und GTA 6 im Herbst scheint „sicher“

Als Sony letztes Jahr das Datum für Ghost of Yotei nannte, da waren sich viele direkt sicher, dass wir GTA 6 nicht im Herbst oder Winter (sprich 2025) sehen werden. Und so war es auch, wenige Tage später wurde GTA 6 verschoben.

Jetzt hat Sony das Datum für seinen diesjährigen PS5-Blockbuster genannt und verraten, dass Wolverine am 15. September erscheint. Das ist zwei Monate vor GTA 6 und man merkt, dass Sony möglichst viel Abstand zu diesem Spiel will.

Das bedeutet nicht, dass GTA 6 wirklich ganz sicher ist, aber Sony und Rockstar Games befinden sich in sehr enger Absprache und Take-Two hat ja auch betont, dass man das Marketing für den Sommer plant. Man glaubt also wirklich daran.

Das wird ein sehr intensiver Herbst für PS5-Spieler, ich freue mich auf beide Spiele und hoffe, dass beide das liefern, was sie versprechen. Die Spider-Man-Spiele sind mir oft nicht „düster“ genug, bei Wolverine erwartet ich noch etwas mehr Tiefe.

