Wolverine hat ein Datum und GTA 6 im Herbst scheint „sicher“
Als Sony letztes Jahr das Datum für Ghost of Yotei nannte, da waren sich viele direkt sicher, dass wir GTA 6 nicht im Herbst oder Winter (sprich 2025) sehen werden. Und so war es auch, wenige Tage später wurde GTA 6 verschoben.
Jetzt hat Sony das Datum für seinen diesjährigen PS5-Blockbuster genannt und verraten, dass Wolverine am 15. September erscheint. Das ist zwei Monate vor GTA 6 und man merkt, dass Sony möglichst viel Abstand zu diesem Spiel will.
Das bedeutet nicht, dass GTA 6 wirklich ganz sicher ist, aber Sony und Rockstar Games befinden sich in sehr enger Absprache und Take-Two hat ja auch betont, dass man das Marketing für den Sommer plant. Man glaubt also wirklich daran.
Das wird ein sehr intensiver Herbst für PS5-Spieler, ich freue mich auf beide Spiele und hoffe, dass beide das liefern, was sie versprechen. Die Spider-Man-Spiele sind mir oft nicht „düster“ genug, bei Wolverine erwartet ich noch etwas mehr Tiefe.
in Computer und Co.
in Unterhaltung
in News
in Firmware und OS
in Mobilität
in Unterhaltung
in Marktgeschehen
in Tarife | Update
in Mobilität
in Mobilität