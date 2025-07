Ghost of Yōtei: Sony überrascht mit finalem Datum

Sony hat soeben überraschend das Datum für Ghost of Yōtei genannt, vielleicht war der heutige Leak ein Anlass dafür. Es ist durchaus ungewöhnlich, dass es das finale Datum für so einen großen Blockbuster ohne Event so ganz nebenbei gibt.

Ghost of Yōtei erscheint allerdings nicht mehr im Sommer, sondern erst im Herbst, am 2. Oktober 2025, um genau zu sein. Damit rückt das Spiel übrigens auch sehr nah an GTA 6, welches auch im Herbst erscheint (vielleicht sogar auch im Oktober).

Vorbestellungen starten am 2. Mai und die normale Version kostet 79,99 Euro, die Digital Deluxe Edition bringt ein paar Extras mit und liegt bei 89,99 Euro. Und einen neuen Trailer gibt es auch. Sieht gut aus, eines meiner Highlights für das Jahr.

