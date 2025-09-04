Gaming

Wolverine: Neues Marvel-Spiel für die PS5 soll im September gezeigt werden

Wolverine Ps5

Insomniac Games arbeitete als PlayStation Studio bisher an mehreren Spielen rund um Spider-Man, aber man wird das Marvel-Universum ausbauen, denn schon 2021 hat man Wolverine angekündigt. Jetzt, vier Jahre später, gibt es endlich Details.

Laut Insider Gaming werden wir Wolverine noch diesen Monat sehen, entweder auf einer State of Play oder einem PlayStation Showcase, es soll aber noch ein großes Event im September kommen. Unklar ist allerdings, wann das Spiel erscheint.

Es stand mal für Ende 2024 im Raum, dann machte 2025 die Runde, was natürlich eine Überraschung wäre, da es bisher so wenige Details gibt. Vielleicht war sich Sony aber unsicher, ob 2025 klappt und wollte daher so lange wie möglich warten.

