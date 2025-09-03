Workspace Profiles: Mac-App für unkomplizierte Display- und Audioprofile

Workspace Profiles ist eine macOS-Anwendung, die Display- und Audioeinstellungen automatisch verwaltet. Nutzer können Profile für verschiedene Arbeitskontexte erstellen und diese manuell oder automatisch aktivieren.

Workspace Profiles erkennt angeschlossene Monitore und Audiogeräte und passt die entsprechenden Profile automatisch an. Nutzer können für jeden Arbeitskontext festlegen, welches Gerät primär genutzt wird, wie Bildschirme angeordnet sind und welche Audioausgabe verwendet wird.

Laut den Angaben des Entwicklers lassen sich Profile auch per Tastenkürzel wechseln und manuell über die Menüleiste aktivieren.

Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten

Die App bietet automatische Trigger, die bei Anschluss bestimmter Geräte Profile aktivieren, systemweite Hotkeys für schnelle Wechsel sowie flexible Display- und Audioeinstellungen. Für jede Situation – vom Büro über Meetings bis zum mobilen Arbeiten – lassen sich die bevorzugten Einstellungen speichern und sofort anwenden.

Workspace Profiles ist speziell für macOS entwickelt, soll ressourcenschonend arbeiten und sich nahtlos in den Workflow einfügen. Kostenpunkt? 2,99 Euro, falls es jemand selbst ausprobieren möchte.