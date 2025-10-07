X-Sense reduziert viele Sicherheitsprodukte zu den Prime Deal Days
Anlässlich der Amazon Prime Deal Days bietet der Sicherheitsgeräte-Hersteller X-Sense eine Vielzahl seiner Produkte zu reduzierten Preisen an.
Die Rabattaktionen erstrecken sich auf verschiedene Produktkategorien, darunter Rauchmelder, Kohlenmonoxid-Melder, kombinierte Rauch- und CO-Melder sowie ergänzende Geräte wie Wassermelder, Thermo-Hygrometer und ein Smart-Home-Sicherheitssystem. Die Preisnachlässe liegen zum Teil bei über 30 Prozent.
Bei den Rauchmeldern werden sowohl Modelle für Einzelräume als auch für umfassendere Netzwerke angeboten. Je nach Modell variieren die Funktionen von einfacher Rauchdetektion bis hin zur Integration in vernetzte Systeme.
Auch Kombigeräte, die sowohl Rauch als auch Kohlenmonoxid erfassen, sind Teil der Aktion. Kohlenmonoxid-Melder sind einzeln oder im Doppelpack erhältlich, je nach Einsatzszenario. Die Preise liegen nach Rabatt meist zwischen 13 und 105 Euro.
Viele Sensoren und Komplettsysteme im Angebot
Neben den klassischen Meldern sind auch einige Spezialgeräte erhältlich. Dazu gehören Wassermelder, die auf auslaufendes Wasser oder Rohrbrüche reagieren, sowie Thermo-Hygrometer zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ebenfalls im Angebot ist ein Hitzemelder.
Die Prime-Deal-Days-Angebote sind ausschließlich für Amazon-Prime-Mitglieder gültig und nur im Aktionszeitraum am 7. und 8. Oktober verfügbar. Alle aufgeführten Preise sind demnach zeitlich befristete Aktionspreise und können sich nach Ende der Aktion wieder ändern.
Beispielangebote von X-Sense
Rauchmelder
- SD11-10 für 86,39 € (statt
134,99 €)
- SD11-2 für 25,89 € (statt
36,99 €)
Rauch- und Kohlenmonoxid-Melder
- XP0A-SR-2 für 26,59 € (statt
65,99 €)
- SC07-W-1 für 25,92 € (statt
45,99 €)
- SC07-W-3 für 75,56 € (statt
125,99 €)
- SC07-WX-1 für 37,74 € (statt
55,99 €)
- XP0A-MR-11 für 40,79 € (statt
59,99 €)
- SC07-WX-2 für 67,99 € (statt
99,99 €)
Wassermelder
- WS01-1 für 12,79 € (statt
20,99 €)
- WS01-3 für 33,49 € (statt
49,99 €)
- SWS51-1 für 14,47 € (statt
22,99 €)
Security-System
- SDS0A-3 für 39,99 € (statt
59,99 €)
- AS05 für 62,99 € (statt
89,99 €)
- AS12 für 104,99 € (statt
149,99 €)
