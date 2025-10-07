Das sind die Anker-Angebote zu den Prime Deal Days 2025

Am 7. und 8. Oktober 2024 finden die Amazon Prime Deal Days statt und Technikbegeisterte können sich auf zahlreiche Schnäppchen von Anker Innovations freuen.

Mit Rabatten auf Produkte von Anker, eufy, soundcore und Nebula ist für jeden etwas dabei – von Ladegeräten über Lautsprecher bis hin zu Smart-Home-Technik. Hier sind die besten Angebote, die man sich nicht entgehen lassen sollte:

Die Anker Laptop Powerbank für iPhone, Samsung, MacBook und mehr kostet 74,99 Euro statt 99,99 Euro, was einem Rabatt von 25 Euro bzw. 25 Prozent entspricht. Das Anker Nano Ladegerät mit drei Anschlüssen und einer Leistung von 70 W ist für 39,99 Euro statt 49,99 Euro erhältlich, also 10 Euro bzw. 20 Prozent günstiger.

Auch bei der Marke soundcore gibt es Preisnachlässe: Die Liberty 5 Kopfhörer sind für 79 Euro statt 99,99 Euro im Angebot (21 Prozent Ersparnis), die AeroClip kosten 109 Euro statt 129,99 Euro (16 Prozent Rabatt) und der Nebula Capsule 3 Projektor ist von 499,99 Euro auf 279,99 Euro reduziert, was einem Nachlass von 220 Euro bzw. 44 Prozent entspricht.

Bei eufy sind ebenfalls zwei Produkte günstiger zu haben: Der Omni E25 wird für 649,99 Euro statt 899,99 Euro angeboten (28 Prozent Rabatt), während der E15 aktuell 1.199 Euro statt 1.499 Euro kostet, also 300 Euro bzw. 20 Prozent weniger.

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

