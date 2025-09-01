Zukunft der Xbox: „Den Konsolenkrieg beenden“

Letzte Woche erschien mit Helldivers 2 ein Spiel der PlayStation Studios für die Xbox und mit Gear of War Reloaded eine Neuauflage von einem Xbox-Klassiker für die PlayStation. Die Gears-Entwickler feierten diesen Tag mit einem Meilenstein.

Direkt zum Launch blickt Gears of War Reloaded auf eine Million Spieler, wobei das bei Xbox-Spielen in der heutigen Zeit keine zuverlässige Aussage mehr ist, denn wir wissen nicht, wie viele das Spiel gekauft haben und wie viele es im Abo zocken.

Interessant ist jedoch, dass die Xbox-Entwickler diesen Meilenstein mit den Worten „Den Konsolenkrieg beenden, eine Made nach der anderen“ teilten. Man hätte auch einfach Danke sagen können, aber das zeigt, dass Microsoft wirklich versucht, die alte Rivalität mit Sony zu beenden. Die PS5 Pro ist sogar die beste Konsole für das Spiel.